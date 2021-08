Busunglück am Dreieck Saalhaupt: 14 Menschen verletzt

Am Samstagmorgen sind bei einem Busunfall bei Saalhaupt im Landkreis Kelheim vier Menschen schwer und zehn leicht verletzt worden. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 100.000 Euro. Der Bus war aus bislang ungeklärter Ursache in der Auffahrt der A93 zur B15n Richtung Landshut umgekippt.

Reisebus kippt auf eine Böschung

Eine tschechische Reisegruppe war mit dem Bus auf dem Weg von Italien nach Prag. An Bord befanden sich laut Polizei 35 Fahrgäste und zwei Busfahrer. Ersten Ermittlungen zufolge war der Bus gegen 6.30 Uhr ohne Fremdbeteiligung ins Schlingern geraten. Der 57-jährige Fahrer kam dann in der Auffahrt zur B15n von der Fahrbahn ab und kippte schließlich nach links auf eine Böschung.

Gutachter muss Unfallursache klären

Wie und warum es zu dem Unfall kam, ist weiter unklar. In einer ersten Meldung hatte es geheißen, der Busfahrer sei am Steuer eingeschlafen und habe so den Unfall verursacht. Das ist aber bislang nicht bestätigt. Ein Gutachter wurde mit der Erstellung eines Unfallgutachtens beauftragt.

Vier Schwerverletzte noch im Krankenhaus

Bei den Angaben zu den Verletzten hatte es zunächst unterschiedliche Aussagen gegeben. Laut Abschlussmeldung des Polizeipräsidiums Niederbayern wurden letztendlich vier Menschen schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Dabei handelt es sich um zwei Frauen im Alter von 21 und 47 Jahren und um einen 48- und einen 52-jährigen Mann. Sie wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Zehn Leichtverletzte haben die Kliniken bereits wieder verlassen, heißt es.

Zahlreiche Rettungskräfte und Dolmetscher am Unfallort

Die nicht verletzten Businsassen wurden bis zum Eintreffen eines angeforderten Ersatzbusses in der Betreuungsstelle versorgt, so die Polizei. Ein Dolmetscher war vor Ort und half bei der Befragung des unverletzten Busfahrers. Außerdem waren an der Unfallstelle Einsatzkräfte der Polizeiinspektionen Mainburg, Rottenburg an der Laaber und Kelheim, der Rettungsdienst sowie die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden mit einem Großaufgebot.

Die Abfahrt der A93 zur B15n war mehrere Stunden gesperrt.