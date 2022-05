Unfall bei Laudenbach: Busfahrer versuchte noch auszuweichen

Am Dienstag kam es auf der B469 bei Laudenbach im Landkreis Miltenberg nach dem Frontalzusammenstoß eines Reisebusses mit einem Kleintransporter zu einem Großeinsatz: Sechs Rettungshubschrauber, 13 Rettungswagen, 14 Krankentransportwagen und drei Notarztfahrzeuge waren an der Unfallstelle. Das sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle in Aschaffenburg am Mittwoch auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Laut Polizei waren knapp 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr und rund 120 Einsatzkräfte vom Rettungsdienst vor Ort.

Überholmanöver missglückt

Bei dem Zusammenstoß waren die beiden 46- und 78 Jahre alten Insassen des Kleintransporters, der Busfahrer und eine Begleiterin der Reisegruppe schwer verletzt worden. Fast alle der Senioren im Alter zwischen 78 und 89 Jahren erlitten leichtere Verletzungen. Die Polizei spricht von 45 leichtverletzten Businsassen. Hans-Karl Diederich, der Geschäftsführer des "Kurstifts Bad Brückenau" im Landkreis Bad Kissingen saß zum Zeitpunkt des Unfalls als Reiseleiter direkt neben dem Busfahrer. Unmittelbar hinter einem entgegenkommenden Lkw war der Kleintransporter laut Diederich zum Überholen ausgeschert und kam dem Bus so direkt entgegen. Obwohl der Busfahrer noch versuchte auszuweichen, kam es zum Frontalzusammenstoß, so schildert Diederich das Unfallgeschehen.

Leicht verletzte Senioren wieder zurück in ihrer Einrichtung

Laut dem Kurstift-Geschäftsführer wurde der Busfahrer schwer verletzt hinter seinem Steuer eingeklemmt. Eine hinter dem Busfahrer sitzende Begleiterin der Reisegruppe erlitt einen Schlüsselbeinbruch. Ein Notarzt vor Ort entschied laut Diederich, dass alle Businsassen in Krankenhäusern untersucht werden. Viele der Senioren hätten Schnittverletzungen erlitten, sagte Diederich. Die Senioren wurden unter anderem in Krankenhäuser nach Würzburg, Frankfurt, Offenbach, Hardheim, Erlenbach, Erbach im Odenwald oder Aschaffenburg geflogen oder gefahren. Bis Mitternacht gestern Abend waren laut Diederich alle unverletzten oder nur leicht verletzten Senioren des Kurstifts mit drei Bussen von den Krankenhäusern zurück in Bad Brückenau.

Betroffene erhalten Hilfe bei der Verarbeitung des Unfalls

Die Angehörigen wurden laut Diederich informiert. "Wir wollen uns jetzt auch professionelle Hilfe von außen holen, damit unsere Senioren – und auch wir – die Bilder und Geschehnisse vom Unfall gut verarbeiten können, sagt Hans-Karl Diederich abschließend gegenüber dem BR. Die Reisegruppe war zunächst beim Textileinkauf in Haibach bei Aschaffenburg und wollte später ab Miltenberg einen Schiffsausflug auf dem Main machen.