Busunfall am Dreieck Saalhaupt: Polizei ermittelt gegen Fahrer

Nach dem Busunfall am Samstagmorgen am Dreieck Saalhaupt mit 14 Verletzten, wird nun gegen den Fahrer ermittelt. Wie die Polizei Mainburg mitteilt, soll der 57-Jährige wegen Übermüdung in einer Kurve ungebremst von der Fahrbahn abgekommen sein. Der tschechische Reisebus, besetzt mit insgesamt 37 Personen, kippte daraufhin nach links um.

Vorwurf: Fahrlässige Körperverletzung

Der Busfahrer muss sich möglicherweise wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Außerdem wird ihm eine Gefährdung des Straßenverkehrs vorgeworfen, so die Polizei. Ein Gutachter war vor Ort und rekonstruierte den Unfallhergang. Außerdem wurde ein Dolmetscher hinzugezogen, der in die polizeiliche Befragung des tschechischen Busfahrers involviert war.

Vier Schwerverletzte und lange Straßensperrung

Das Unglück war gegen 6.30 Uhr in der Auffahrt von der A93 Richtung Regensburg auf die B15n Richtung Landshut passiert. Vier tschechische Bustouristen wurden schwer verletzt. Die Bergung des Busses und die damit einhergehenden Verkehrsbehinderungen dauerten mehrere Stunden. Die Reisegruppe war von Italien nach Prag in Tschechien unterwegs.