Bußgeldkatalog: Dinkelsbühl rechnet mit Rückzahlungspflicht

Der umstrittene neue Bußgeldkatalog wird in Bayern vorerst nicht mehr angewendet. "Wir werden deshalb ab sofort für laufende Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren die alte Rechtslage anwenden", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Nun ist fraglich, was das für bereits nach der neuen Regelung verhängte Bußgelder bedeutet. Der Dinkelsbühler Oberbürgermeister Christoph Hammer (CSU) bezweifelt, dass diese rechtmäßig sind und rechnet mit Rückzahlungspflichten der Stadt.

Autofahrer zu unrecht bestraft?

Für die Stadt Dinkelsbühl bedeute das, dass jedes Blitzen und jede Parkverwarnung seit dem 28. April unwirksam sei, die Stadt sie aber dennoch vollzogen habe, so Hammer. Seit Ende April sind in der Dinkelsbühler Verkehrsüberwachung insgesamt 762 Verstöße im fließenden Verkehr erfasst worden. Ebenso habe die Stadt 19 Fahrverbote aussprechen müssen, von denen 15 nach der alten Straßenverkehrsordnung nicht verhängt hätten werden dürfen, sagt Hammer dem BR. "Das war dem Bürger gegenüber unfair. Der Bürger muss sich eigentlich auf uns als Kommune, als ‚Obrigkeit‘ verlassen können", so der Rathauschef weiter.

Vorerst keine Blitzer in Dinkelsbühl

Bis es eine endgültige Klärung der Rechtslage gebe, werde die Stadt Dinkelsbühl auf Blitzer verzichten. Ebenso rief die Stadt den Gesetzgeber dringend dazu auf, aktiv zu werden. Als gelernter Jurist sieht Hammer eine Klagewelle auf die kommunale Verkehrsüberwachung zurollen, heißt es. "Als Oberbürgermeister und damit Letztverantwortlicher der kommunalen Verkehrsüberwachung in Dinkelsbühl darf ich den betroffenen Verkehrsteilnehmern heute mitteilen, dass wir hinsichtlich festgestellter Verstöße im fließenden Verkehr, insbesondere bei verhängten bzw. angedrohten Punkten im Verkehrszentralregister bzw. Fahrverboten, auf Antrag bzw. von Amts wegen Alles versuchen werden, die rechtswidrigen Ahndungen zurückzunehmen bzw. der alten Rechtslage anzupassen", sagte Hammer. Wie hoch der Schaden für die Kommunen tatsächlich werde, lasse sich nur schwer beziffern. Allein in Dinkelsbühl sind laut Hammer Bußgelder in Höhe von circa 100.000 Euro zu viel verhängt worden.