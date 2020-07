Bußgeldkatalog ausgesetzt – und jetzt?

Der Mann in der Zentralen Bußgeldstelle in Viechtach ist ein älterer, gelassener Herr - und das ist auch gut so. Seit 8 Uhr sitzt er in der Zentrale und, wie er uns erzählt, sind wir bereits der 35. Anrufer innerhalb von einer Stunde, der wissen will, was denn nun passiert mit all den Knöllchen, Bußgeldbescheiden oder Fahrverboten. Die Auskunft ist dürftig: Er weiß es selbst nicht. Viechtach warte auf die Anweisungen des bayerischen Innenministers, sagt er.

Bayern setzt Bußgeldkatalog aus

Doch selbst Innenminister Joachim Herrmann (CSU) war von den Entwicklungen in Berlin überrascht worden. Er kritisierte, dass es aus dem Bundesverkehrsministerium zunächst hieß, es kämen Überarbeitungen zum neuen Bußgeldkatalog - dann aber ließ die Berliner Behörde verlauten, die neue Verordnung sei gar nicht rechtskräftig, aufgrund juristischer Fehler. Die Konsequenz: Der neue Bußgeldkatalog wird nicht mehr angewendet. Derzeit gelte wieder das alte Recht, sagte Herrmann.

Hauptproblem: Fahrverbote

Was mit den bereits ergangenen Bescheiden zu tun ist, das müsse das Bundesverkehrsministerium nun rasch klären. "Das darf nicht auf dem Rücken der Autofahrer ausgetragen werden", sagte Herrmann. Man warte dringend auf entsprechende Mitteilungen vom Bund. Von Bedeutung seien vor allem die Fahrverbote, die im Laufe der letzten Wochen ausgesprochen oder bereits ausgeführt wurden.

Rat: Widerspruch einlegen

Der bayerische Innenminister rät im Interview mit dem BR jedem bayerischen Autofahrer, der von einem frisch eingegangenen Fahrverbotsbescheid betroffen ist, Widerspruch dagegen einzulegen. Wie viele Verkehrsteilnehmer von der Rücknahme des neuen Bußgeldkataloges betroffen sind, dazu habe man noch keine verlässlichen Zahlen, so der Innenminister am Montagnachmittag.

Laut ADAC alle Neuerungen ungültig

Eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 11 bis 15 km/h sollte laut dem neuem Bußgeldkatalog vom 28. April 40 Euro statt die bisherigen 20 Euro kosten. Außerdem drohte schon ab einer Überschreitung von 21 km/h außerorts ein Fahrverbot.

Der ADAC hatte die Reform überprüft. Die Verschärfung des Katalogs sei aus folgendem Grund ungültig: In der Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) ist das sogenannte Zitiergebot des Grundgesetzes verletzt worden. Nach der Rechtsauffassung des ADAC führt das unvollständige Zitieren der Ermächtigungsgrundlage dazu, dass die neuen Fahrverbote und auch alle Bußgeldänderungen - wie etwa bei Rotlichtübertretungen oder Parkverstößen - nicht wirksam sind.

"Jetzt sind nicht nur die neuen Fahrverbote, sondern alle Änderungen des Bußgeldkatalogs vom April 2020 nichtig." ADAC

Noch ist nichts klar, aber es besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass momentan eine Sanktion durch Einlegung eines Einspruchs vermieden werden kann und es zur Einstellung des Verfahrens kommt. Der ADAC rät: Wurde bereits ein Bußgeldbescheid erlassen und ist die 14-tägige Einspruchsfrist noch nicht verstrichen, sollten Betroffene umgehend Einspruch einlegen. Gleichzeitig sollte eine Änderung der Rechtsfolgen verlangt werden.

Anwältin: Bußgeldverfahren wohl auf alter Rechtsgrundlage

Die Nürnberger Fachanwältin Stefanie Helzel ist von der Rücknahme des neuen Bußgeldkatalogs völlig überfahren worden. "Ich habe es am Samstag im Radio gehört", erzählt sie. Wie jetzt vorzugehen ist, weiß sie noch nicht genau. Die laufenden Verfahren, so meint sie, dürften jetzt wahrscheinlich ausgesetzt werden. Neue und auch laufende Bußgeldverfahren sollen, aller Voraussicht nach, nach der Rechtslage vor dem 28. April 2020 - also der alten Straßenverkehrsordnung – behandelt werden.

Bekommen Autofahrer Geld zurück?

Der Vorsitzende des Zweckverbandes Kommunale Verkehrsüberwachung im Großraum Nürnberg, Mathias Kreitinger, hat angeordnet, das neue Bußgeldverfahren nicht mehr anzuwenden und alle eingegangenen Verkehrsverstöße ruhen zu lassen. Für Mitte Juli, so Kreitinger gegenüber dem BR, wurden aus dem bayerischen Innenministerium neue Vorgaben angekündigt. Ob zu viel erhobenes Geld an die Autofahrer beispielsweise zurückgezahlt werden muss, sei unklar, aber möglich, so der Vorsitzende des Zweckverbandes.

Immense Arbeit für die Verwaltungen

In Nürnberg gibt es drei stationäre Blitzanlagen, die sowohl Geschwindigkeitsübertretungen als auch Rotlichtverstöße feststellen. Jede Woche werden durch diese Anlage 20 Fahrverbote ausgesprochen. Allein im vergangenen Jahr hat der Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung im Großraum Nürnberg 190.000 Verstöße geahndet. Was hier für arbeitsintensive Bearbeitungen auf Städte und Polizeiverwaltungen zukommen, ist nicht absehbar. Der BR hat eine Anfrage dazu an das Bundesverkehrsministerium gestellt.

Neue StVO muss komplettes Verfahren noch einmal durchlaufen

Hintergrund: Die Straßenverkehrsordnung ist Sache des Bundes. Der wiederum hatte die Länder am Donnerstag (2. Juli) aufgefordert, ab sofort den alten Bußgeldkatalog wieder anzuwenden.

Die aktuelle StVO-Novelle kann nicht einfach ergänzt werden. Sie muss mit der Änderung noch einmal das komplette politische Verfahren von Kabinetts-, Bundestags- und Bundesratsentscheidung durchlaufen, um erneut in Kraft treten zu können.