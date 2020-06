Bußgelder, Verwarnungen: Drei Millionen Briefe aus Niederbayern

Die häufigste Ursache für tödliche Unfälle auf Bayerns Straßen ist das Rasen. Das geht ganz klar aus der veröffentlichten Jahresstatistik des Bayerischen Polizeiverwaltungsamtes mit Sitz in Straubing und Viechtach (Lkr. Regen) hervor. Auf Bayerns Straßen sind im vergangenen Jahr mehr als 1,1 Millionen Geschwindigkeitsüberschreitungen gemessen worden.

Rasen führt auch die Fahrverbots-Statistik an

Das Rasen ist das häufigste Verkehrsdelikt, nach Parkverstößen und Abstandsunterschreitungen, wie das Bayerische Polizeiverwaltungsamt (PVA) in seiner Jahresstatistik 2019 veröffentlicht. Geschwindigkeitsverstöße führen mit 46 Prozent auch die Fahrverbots-Statistik an. Auf Platz zwei bei den Fahrverboten liegen mit 24 Prozent Alkohol- und Drogendelikte und auf Platz drei, mit 21 Prozent, Abstandsunterschreitungen.

Rotlichtverstöße um 90 Prozent gestiegen

Insgesamt hat das PVA in einem Jahr gut 72.000 Führerscheine einkassiert. Das sind etwa 2.000 mehr als im Vorjahr 2018. Die Behörde spricht dabei von "ernüchternden Fakten" und stellt gleichzeitig fest, dass es sich um eine "relativ unauffällige Zahlenentwicklung gegenüber dem Vorjahr" handelt. Nur bei den Rotlichtverstößen stiegen die Zahlen extrem: um 90 Prozent. Das liegt an zusätzlichen und verbesserten Überwachungsanlagen. 4.300 überfahrene rote Ampeln hat die Polizei 2019 demnach in Bayern registriert.

Bußgelder spülen 132 Millionen in die Kassen

Neben fast zwei Millionen Verwarnungen stellte das PVA laut Jahresbericht 2019 rund 813.000 Bußgeldbescheide zu. Fast 88 Prozent davon wurden bezahlt. Dabei handelt es sich um eine Summe von etwas mehr als 132 Millionen Euro.

Mit 250 km/h über die Bundesstraße

Einen Negativ-Rekord meldet das PVA im Jahr 2019 aus Niederbayern: Auf der B20 bei Ascha im Landkreis Straubing-Bogen wurde ein 23-Jähriger mit über 250 Stundenkilometern auf dem Tacho geblitzt. Mit dem Fall beschäftigt sich nun die Justiz, heißt es.

Das PVA ist für ganz Bayern zuständig und hat seine Dienststellen in Viechtach und Straubing.