Bußgeldbescheid nach Skifahren auf gesperrter Piste

Im Januar hatte ein Skifahrer aus Gmund am Tegernsee am Brauneck eine Lawine ausgelöst. Das Landratsamt hat ihm und zwei Begleitern einen Bußgeldbescheid in Höhe von 300 Euro geschickt - wegen Befahrens einer gesperrten Piste.