Bußgeld in Breitengüßbach: 45 Protestierende müssen zahlen

In den vergangenen Tagen hatten immer wieder Corona-Proteste in mehreren bayerischen Städten stattgefunden, nach einer nicht angemeldeten Demonstration in Breitengüßbach müssen jetzt 45 Kritiker der Corona-Maßnahmen ein Bußgeld zahlen. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich etwa 250 Gegner und Befürworter der Maßnahmen in dem Ort im Landkreis Bamberg versammelt.

Protest-Teilnehmer kommen vom vereinbarten Weg ab

Die Demonstration der Befürworter mit etwa 100 Teilnehmern sei unter dem Motto "Gegen Verschwörung" ordnungsgemäß angemeldet gewesen und friedlich verlaufen. In unmittelbarer Nähe hätten sich währenddessen Corona-Kritiker zu einer nicht angemeldeten Protestveranstaltung versammelt, um anschließend durch Breitengüßbach zu ziehen – allerdings nicht auf der Strecke, die das Landratsamt Bamberg in einer Allgemeinverfügung für die Demonstration vorgesehen hatte, so die Polizei.

Polizei verhängt Bußgeld in 45 Fällen

Stattdessen hätten sich 150 Menschen an der Bühlstraße in Breitengüßbach zu einem Protestzug versammelt. Die Beamten hätten die Protestierenden zwar mehrfach auf die geltende Allgemeinverfügung und den festgelegten Ort hingewiesen. 45 Teilnehmer hätten sich aber nicht von ihrem Vorhaben abbringen lassen und wollten durch die Bühlstraße ziehen. Daraufhin hätten die Polizisten ihre Personalien aufgenommen und entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Die Demonstranten erwarte nun ein empfindliches Bußgeld, heißt es im Polizeibericht. Wie hoch dieses ausfällt, konnten Polizei und Landratsamt auf BR-Anfrage noch nicht beziffern.