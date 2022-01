Busse und Gegendemo: Hohe Inzidenzen beeinflussen Oberfranken

Die bayernweite Landkarte mit allen kreisfreien Städten und Landkreisen leuchtet mit wenigen Ausnahmen violett. Diese Farbe steht auf der Website des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) für eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 1.000. Auch wenn Oberfranken der Regierungsbezirk mit den meisten Regionen ist, deren Inzidenz unter 1.000 liegt – neben den Städten Bamberg und Coburg trifft dies auch auf die Landkreise Coburg, Hof, und Kronach zu – spürt man auch hier die steigenden Infektionszahlen.

Buslinien fallen in Bayreuth und Bamberg aus

Der Anstieg der Corona-Fälle hatte sich zuletzt in den zwei größten oberfränkischen Städten auf den Nahverkehr ausgewirkt: In Bamberg fiel eine Buslinie aus, andere mussten zusammengelegt werden. Eine "zugespitzte Lage" hat auch in Bayreuth für einen reduzierten Fahrplan gesorgt. Im Gegensatz zu früheren Phasen der Corona-Pandemie können die Ausfälle der Fahrer nicht mehr ausgeglichen werden, teilten die Stadtwerke jüngst mit. Ab dem 2. Februar werden in Bayreuth einige Fahrten am Nachmittag und am Abend nicht mehr angeboten, heißt es weiter.

Gegenprotest wegen hoher Corona-Inzidenz abgesagt

In Bayreuth haben neben den Stadtwerken auch die Veranstalter von Gegendemonstrationen im Zuge der Pandemie Konsequenzen aus den gestiegenen Infektionszahlen gezogen. Während Kritiker der Corona-Maßnahmen wohl auch weiterhin durch die Bayreuther Innenstadt ziehen, will der Kreisverband "Die Linke" vorerst keine Gegendemos mehr in Bayreuth abhalten. Stattdessen soll es künftig Online-Veranstaltungen unter dem Motto "Mitdenken statt Querdenken" geben.