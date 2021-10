Busse und Bahnen in Bayern: Imageproblem und hohe Preise

Der Verkauf von Fahrkarten sowie staatliche Zuschüsse finanzieren Busse und Bahnen in Bayern. Je nach Verkehrsverbund steuern die Fahrgäste 50 bis 70 Prozent der Einnahmen bei. Doch das sind weit weniger als noch 2019 bei gleichzeitig gestiegenen Kosten für Personal und Betrieb.

Coronakrise ist beim ÖPNV noch nicht vorbei

Der Geschäftsführer des Münchner Verkehrsverbundes (MVV) Bernd Rosenbusch ist froh, dass Busse und Bahnen seit den Sommerferien wieder voller werden. Auch wenn die Einbußen durch die Coronakrise noch nicht wettgemacht sind, sagt er: "Im Augenblick ist mehr Platz als 2019 – aber wir müssen ausbauen. Wir müssen Eisenbahnstrecken ausbauen, wir müssen den Takt verdichten. Die Ideen liegen alle in der Schublade. Wir haben ein Umsetzungsthema, das steht außer Frage."

Tatsächlich verzichten auch zu Herbstbeginn noch viele Pendler auf Busse und Bahnen im Vergleich zu den Zeiten vor der Pandemie.

Autofahrer wünschen sich besseren ÖPNV-Service

Wie kann der Öffentliche Nahverkehr wieder attraktiver werden? Autofahrer aus München nennen bessere Takte und günstigere Fahrkarten. Andere würden nur bei Zwangsmaßnahmen umsteigen wie einer flächendeckenden Tempo-30-Zone oder Fahrverboten. Allgemein wird das Auto als bequemer empfunden, öffentliche Verkehrsmittel seien vielfach unpünktlich oder bräuchten dank Umsteigezeiten zu lange.

Auch die Bahn sei zum Teil zu langsam, sagt einer: "Wenn ich daran denke, dass ich mit dem Auto eineinhalb Stunden von München nach Passau brauche und mit der Bahn zwei Stunden - dann ist das kein attraktives Angebot."

"Wenn Tickets subventioniert werden, fehlt Geld"

Solche Wünsche von Autofahrern sind für den Nahverkehrsexperten Herbert König keine Überraschung. Bis vor einigen Jahren war er in München für Busse und Bahnen zuständig. Natürlich würden alle froh sein über günstigere Tickets, aber ein besseres Angebot sei wichtiger: mehr Platz in den Fahrzeugen, dichtere Takte. Doch das müsse finanziert werden.

Natürlich könne man Tickets billiger machen, "aber man muss auch sagen, wo das Geld herkommt. Und die Steuermittel, die man in Fahrpreissubventionen steckt, kann man nicht für Investitionen in mehr Kapazität und mehr Leistung ausgeben."

365-Euro-Ticket wird überschätzt

In Wien liegt der Anteil der öffentlichen Verkehrsmittel etwa bei 30 Prozent und ist damit deutlich höher als in München, wo er bei knapp über 20 Prozent liegt. Die Menschen in Wien fahren also deutlich mehr U-Bahn, Tram und Bus. Das liege vor allem am deutlich verbesserten Angebot und dem Ausbau der Linien mit einem besseren Takt. Das habe viele neue Fahrgäste angelockt, so König, nicht das 365-Euro Ticket, das erst später dazu gekommen ist. Das belegt eine Studie.

Wien setzt auch konsequent auf Parkraumbewirtschaftung und hohe Parkgebühren. Bei der Planung neuer Wohngebiete werde zuerst für eine Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel gesorgt, noch bevor die Bewohner einziehen, so dass sie vielfach erst gar kein Auto benötigten, lobt der Chef des Verbandes der kommunalen Verkehrsunternehmen VDV, Ingo Wortmann. Es ist ein Mix von Maßnahmen, der Menschen in die Öffentlichen lockt.

Münchner Großprojekte kosten viel Geld

Die 2. Stammstrecke der Münchner S-Bahn wird derzeit gebaut. Weil der Ostabschnitt neu geplant worden ist und noch genehmigt werden muss, wird sich die Fertigstellung verzögern. Die Kosten werden immer noch offiziell auf 3,84 Milliarden Euro geschätzt. Eine neue Kalkulation lässt auf sich warten.

Nahverkehrsexperte König verweist auf weitere anstehende Ausbaumaßnahmen, etwa der Verlängerung von U-Bahn-Linien. Im Herbst soll der Münchner Stadtrat die U5 von Laim nach Pasing beschließen mit mehreren neuen Bahnhöfen. Die U4 könnte verlängert werden. Ein wichtiges Projekt, für das im Rahmen der 2. Stammstrecke schon die Voraussetzungen geschaffen werden.

Neue Linie U9 in München geplant

Zudem soll die U9 in den nächsten zwanzig Jahren dazu kommen: Eine zusätzliche Nord-Süd-Verbindung. Sie soll mehrere U-Bahnlinien verbinden und Entlastung schaffen, die die Nord-Süd-Strecke - an der auch das Olympiazentrum und das Stadion in Fröttmaning liegen - dringend braucht. Die U9 ist aber noch nicht detailliert geplant, es gibt noch keine Bodenuntersuchungen. So lässt sich keine genaue Kostenschätzung machen, aber ein mehrfacher Milliardenbetrag wird dafür wohl nötig sein.

Doch das alles sind Investitionen in die Infrastruktur, die helfen, das erklärte Ziel von Oberbürgermeistern und Landräten zu erreichen für den Klimaschutz. Angestrebt ist eine Verkehrswende mit dem Ziel, dass bis 2030 doppelt so viele Menschen mit Bussen und Bahnen fahren wie bisher.

ÖPNV auf dem Land – ein besseres Bus-Angebot

Auf dem Land bedeutet das: Wenigstens einen Stundentakt mit Bussen anbieten und Bahnlinien reaktivieren. Daneben Kleinbusse und Bedarfslösungen einrichten, etwa Ruftaxis, das sorgt laut VDV-Präsident Ingo Wortmann auch in ländlichen Gegenden Bayerns für ein ÖPNV-Angebot - auch wenn es das Auto nicht überflüssig machen werde.

Wortmann verweist auf die Mischfinanzierung mit Zuschüssen von Bund, Freistaat und Kommunen. Für Investitionen ist vor allem der Bund zuständig, der seine Regionalisierungsmittel an die Länder verteilt. Die Länder kaufen dann neue Züge oder Busse. Großprojekte werden gemeinsam finanziert. Betriebszuschüsse kommen vor allem vom Freistaat und von den Kommunen, also den Städten und Landkreisen.

Zwei Milliarden Euro Fördermittel

Die alte Bundesregierung hat noch im Sommer diese so genannten BVFG-Mittel, also das, was die Länder entsprechend dem Bundes-Verkehrs-Finanzierungsgesetz erhalten, deutlich erhöht. Sie sollen zwei Milliarden Euro jährlich betragen. Doch das wird nicht reichen für einen massiven Ausbau, um die Anzahl der Fahrgäste zu verdoppeln.

Studie für München hält Klimaziele für erreichbar

Die Klimaziele sind laut einer noch nicht veröffentlichen Studie erreichbar: So für den Großraum München, in dem heute bereits etwa zwei Drittel der Fahrgäste im bayerischen Nahverkehr unterwegs sind. Doch dafür braucht es mehrere neue Linien, dichtere Takte und viele neue Fahrzeuge. "Das klappt aber nur, wenn alles, was derzeit geplant ist, auch bis 2030 umgesetzt wird," sagt MVV-Chef Bernd Rosenbusch und bezieht sich auf die Studie, die dem BR exklusiv vorliegt und in den nächsten Wochen präsentiert werden wird.

Hauptargument: Tatsächlich würde durch eine Kombination verschiedener Maßnahmen der Autoverkehr in München um etwa 25 Prozent reduziert werden können.

Anhaltend hoher Finanzbedarf

Für noch nicht finanzierte Investitionsmaßnahmen, die das Nahverkehrsangebot wirklich besser machen könnten, veranschlagt der MVV einen Finanzbedarf von 40 Milliarden Euro für das Verbundgebiet, das weite Teile Oberbayerns abdeckt und weiter wachsen soll. Das würde etwa zwei Milliarden Euro pro Jahr bedeuten allein für den MVV. Für alle kommunalen Verkehrsunternehmen in Bayern spricht VDV-Präsident Wortmann von 11 Milliarden Euro Betriebszuschuss pro Jahr.

Neue ÖPNV-Finanzierungswege in der Diskussion

Wenn der Staat, wie gefordert, mehr Geld aus Steuern für Busse und Bahnen ausgeben soll, muss er dieses Geld auch einnehmen. Dazu werden Modelle wie in Frankreich oder Österreich diskutiert: Erhöhung von Parkgebühren, die direkt dem ÖPNV zu Gute kommen sollen. Oder verpflichtende Job-Tickets für Beschäftigte innerhalb eines Verbundgebietes. Schon heute gibt es unterschiedliche Gewerbesteuer-Hebesätze, die sich nach dem Infrastrukturangebot richten und zum Beispiel in München höher sind als im Umland.

Daneben werden Maßnahmen diskutiert, die Autofahrern das Autofahren verleiden sollen: Eine Maut für München, höhere Spritkosten und Parkgebühren, flächendeckende Tempo-30-Zonen.

Neue Regierung wird dicke Bretter bohren müssen

Für ein besseres Angebot müsste die Finanzierung von Bussen und Bahnen durch den Bund allerdings auf neue Grundlagen gestellt werden. Dazu haben in großer Einigkeit insgesamt 115 deutsche Städte und Landkreise schon im September einen Brief an die Bundesregierung und an alle Abgeordneten des Bundestags geschickt.

Federführend waren dabei auch München und Landkreise wie Ebersberg oder Dillingen an der Donau. Die Städte Regensburg, Würzburg und Augsburg sind ebenfalls Unterzeichner des Positionspapiers zur "Verdoppelung des ÖPNV bis 2030." Die künftige Koalition in Berlin wird die Verkehrswende also anpacken müssen.