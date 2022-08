Busse statt Bahnen - Wartungsarbeiten der Bahn in Niederbayern

Bahnkunden müssen von Samstag an auf der Strecke von Passau über Landshut nach München sowie zurück mit erheblichen Behinderungen rechnen. Der Grund sind Bauarbeiten. Viele Zugverbindungen werden abschnittsweise gestrichen und durch Busse ersetzt. Betroffen ist auch der Straßenverkehr, in Niederbayern werden mehrere Bahnübergänge gesperrt.

Wegen Wartungsarbeiten an den Weichen geht auf dem Abschnitt zwischen Plattling und Wörth an der Isar auf der Schiene in den kommenden Wochen fast gar nichts mehr. Die meisten Züge müssen ab Samstagabend bis Ende August in beiden Richtungen durch Busse ersetzt werden. Die Fahrzeit verlängert sich dadurch. Außerdem liegen die Haltestellen der Busse nicht immer direkt am Bahnhof. Vor Fahrtantritt empfiehlt sich ein Blick auf den aktuellen Fahrplan. Die Mitnahme von Fahrrädern in den Bussen kann nicht garantiert werden.

Busverkehr zwischen Landshut und Freising

Zusätzlich verkehren an diesem Wochenende auch zwischen Landshut und Freising ab Samstagabend Busse statt Bahnen. Im Landkreis Dingolfing-Landau werden zudem ab Montag mehrere Bahnübergänge bis Ende August für den Straßenverkehr gesperrt. Grund sind auch hier Wartungsarbeiten. Die Umleitungen sind beschildert.