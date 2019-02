Busse statt Bahn zwischen Münnerstadt und Schweinfurt

Wegen Bauarbeiten werden ab heute zwischen 18 und 22 Uhr auf den Bahnstrecken Münnerstadt im Landkreis Bad Kissingen und Schweinfurt Hauptbahnhof die Züge durch Busse ersetzt. Die Busse auf dieser Strecke kommen am Ziel zwischen 24 und 27 Minuten später an. Auch die Züge auf der Strecke Bad Kissingen und Ebenhausen werden in dieser Zeit durch Busse ersetzt.

Knappe halbe Stunde mehr einplanen

Die Reisenden müssen mit einer rund 20-minütigen längeren Fahrzeit rechnen. Am Samstag, den 9. Februar, sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein und die Züge wieder normal verkehren können.