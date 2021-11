Busse ohne Fahrer in Oberfranken: Viele Fahrgäste steigen ein

Jeden Tag fahren zwei Busse eine rund vier Kilometer lange Strecke durch Kronach. Die Fahrt beginnt am Bahnhof und verläuft mit mehreren Haltestellen bis zur Festung Rosenberg. Genutzt werden die Shuttles meist von Touristen, aber auch Einheimische seien unterwegs, um auszutesten, wie die Busse funktionieren, berichtet Wolfgang Puff vom Kronacher Landratsamt. Alleine hätte der Landkreis sich dieses Projekt überhaupt nicht leisten können, nur durch die finanzielle Unterstützung des Bundesverkehrsministeriums sei eine Umsetzung möglich. Das Ministerium stellt dafür 15 Millionen Euro zur Verfügung.

Bürger klagen über Stau in der Stadt

Mit rund 18 Stundenkilometern sind die Busse in der Stadt unterwegs, bergaufwärts geht es deutlich langsamer. Vielen Autofahrerinnen und Autofahrern ist das zu langsam, sie fahren dann in Schrittgeschwindigkeit den Bussen hinterher. Doch es ist eben ein Modellprojekt: "Wir proben im laufenden Betrieb", sagt Wolfgang Puff und bittet um Verständnis. Ganz ausgereift sei die Technik nicht und es gebe auch Pannen und Störungen, doch das sei in einer Testphase ganz normal.

Immer ein Fahrzeugbegleiter an Bord

Ganz ohne den Menschen funktioniert der Realbetrieb dann aber doch nicht. Bei jeder Fahrt ist ein Fahrzeugbegleiter im Bus, der beispielsweise bei einer Panne oder einem größeren Hindernis eingreifen kann. Im Juni kam es beispielsweise zu einer Hitze-Panne: Das warme Wetter legte in Hof den Shuttle-Verkehr komplett lahm. Auch bei schlechtem Wetter wie starkem Regen oder Schneefall können die Shuttles nicht unterwegs sein. In Kronach wollen die Verantwortlichen im Winter bei vereistem Kopfsteinpflaster testen, wie empfindlich die Fahrzeuge tatsächlich sind.

Bus ohne Fahrer wurde in Kronach entwickelt

Der Shuttlebus wurde in Kronach beim Automobilzusteller Valeo entwickelt, und hier wird auch weiterhin an der Technik gefeilt. Jörg Schrepfer ist hauptverantwortlich im Bereich der Fahrerassistenzforschung. In den Werkshallen des Unternehmens steht bereits ein Shuttle der neuesten Generation, ausgestattet mit noch mehr Technik, wie zum Beispiel Kameras und Laser-Scanner. Ziel sei es, dass ein Shuttle komplett ohne Fahrer unterwegs sein kann, sagt Schrepfer. Im Landkreis Kronach würde man sich wünschen, dass die Elektro-Busse in Zukunft auch in kleineren Städten oder Gemeinden unterwegs sind, um Menschen in ländlichen Regionen mehr Mobilität zu ermöglichen.