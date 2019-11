Buß- und Bettag: Zwei fränkische Orte haben trotzdem Feiertag

Für zwei Gemeinden im Landkreis Ansbach mit überwiegend evangelischer Bevölkerung ist der heutige Buß- und Bettag noch immer ein Feiertag. Obwohl der Buß- und Bettag vor 24 Jahren als gesetzlicher Feiertag abgeschafft wurde haben die Bewohner der Ortschaften Weiltingen und Burk frei, heißt es aus den Rathäusern. In früheren Jahren bezeichneten sich die Weiltinger selbst als "Buß- und Bettags-Rebellen", die sich weigern, "die Abschaffung des Buß- und Bettages hinzunehmen". Das bedeutet, dass Geschäfte, Handwerksbetriebe, das Rathaus oder Arztpraxen an diesem Tag geschlossen bleiben.

Im Gollhofener Rathaus wird gearbeitet

Bis vergangenes Jahr galt das auch in Gollhofen im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim. In diesem Jahr öffnet jedoch zumindest das Rathaus. Wie es auf Nachfrage des BR heißt, sei der Feiertag für die Verwaltung in diesem Jahr nicht umsetzbar gewesen. Die Geschäfte der Gemeinde haben aber trotzdem geschlossen.

Der Buß- und Bettag ist ein evangelischer Feiertag und wurde 1995 gesetzlich gestrichen, um die damals neu eingeführte Pflegeversicherung zu finanzieren.