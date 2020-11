Buß-und Bettag: Gibt es dieses Jahr keine Kinderbetreuung?

Seit 25 Jahren haben Schüler am Buß-und Bettag keinen Unterricht. Berufstätige Eltern stellt das jedes Jahr erneut vor Betreuungsprobleme. In diesem Jahr ist es noch schwieriger: Es gibt coronabedingt kaum Möglichkeiten, sein Kind an diesem Tag unterzubringen. Die Kinder zu den Großeltern bringen, ist derzeit nicht ratsam. Viele weitere Angebote entfallen.

Kinderbetreuung in Unternehmen entfällt

In den Jahren zuvor gab es viele Unternehmen, die den Buß-und Bettag zum "Kindermitbringtag" umfunktioniert haben. Kinder von Angestellten konnten an diesem Tag mit zur Arbeit der Eltern. In Unterfranken waren es zum Beispiel Firmen wie König und Bauer oder die Sparkasse Mainfranken, die in den letzten Jahren am Buß-und Bettag ein Programm für Kinder angeboten haben. Wegen Corona können nun aber auch diese Betriebe ihr Betreuungsangebot nicht umsetzen.

Keine Angebote für Kinder in den Behörden

Ein Blick nach Unterfranken zeigt außerdem: Auch die meisten Rathäuser und Landratsämter in Unterfranken mussten den "Kindermitbringtag" in diesem Jahr coronabedingt streichen. Die Stadt Würzburg bietet alternativ eine Notbetreuung für Kinder von Mitarbeitern an, jedoch gibt es laut Pressesprecher Christian Weiß dafür bisher keinen Bedarf.

Notbetreuung an Schulen ist keine Verpflichtung

Ob die Schulen eine Notbetreuung einrichten, das können sie selbst entscheiden, sagt Erwin Pfeuffer, Leiter des Schulamtes Würzburg. Verpflichtend sei das allerdings nicht. Es handele sich um eine freiwillige Leistung. Demnach müssen sich Eltern jeweils selbst bei der Schule ihres Kindes erkundigen, ob eine Betreuung der Schüler am Buß-und Bettag angeboten wird. Viele Grundschulen in und um Würzburg gaben auf Nachfrage jedoch an, dass kein Bedarf für eine solche Betreuung bestünde. Ein Grund dafür könnte auch sein, dass sich viele Eltern aktuell im Homeoffice befinden.

Betreuung im Schulhort findet statt

Wer seine Kinder bei einem Schulhort angemeldet hat, kann in der Regel durchatmen: Für die Mitarbeiter eines Hortes ist der Buß-und Bettag kein Feiertag. Die Betreuung findet normalerweise wie gewohnt statt. Um sicherzugehen, sollten sich Eltern allerdings auch hier vorab erkundigen, ob die Einrichtung am Buß- und Bettag öffnet.