Buß- und Bettag als Ausbildungs-Informationstag für Schüler

Die Landkreise Straubing-Bogen und Kelheim haben den schulfreien Buß- und Bettag zu einem „Tag der Ausbildung“ gemacht. Schülerinnen und Schüler der achten bis zwölften Klassen aus Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien wurden mit Bussen zu Betrieben, Behörden und Krankenhäusern in der Region gefahren, wo ihnen Ausbildungsberufe nähergebracht werden.

Landrat will junge Leute in der Region halten

Im Landkreis Kelheim waren auf drei Touren im sogenannten „Azubi-Bus“ rund 300 Schüler unterwegs. Im Landkreis Straubing-Bogen hatten sich über 130 Schüler für zwölf Touren angemeldet. Ob Handwerk, kaufmännische oder soziale Berufe – die Schülerinnen und Schüler sollen erfahren, welche Chancen sich im heimischem Umfeld bieten und dass sich interessante Ausbildungsbetriebe oftmals in unmittelbarer Nähe befinden. Man wolle so die jungen Leute in der Region halten, sagte der Straubinger Landrat Josef Laumer.

Verschiedene Routen mit verschiedenen Schwerpunkten

Die Routen der einzelnen Busse waren thematisch orientiert. Jeder interessierte Schüler konnte einen bestimmten Schwerpunkt wählen, wie Martina Wimmer vom Landratsamt Kelheim versicherte.

Wir haben eine Gesundheitsroute, dann haben wir eine Gastro-Route, öffentlicher Dienst, Banken und Versicherungen und eine Handwerksroute mit Mechanik/Elektrik. Damit die Schüler sehen, was wir für Ausbildungsbetriebe haben und was es für vielfältige Ausbildungsbetriebe im Landkreis Kelheim gibt." - Martina Wimmer, Landratsamt Kelheim

Kelheimer Klinik-Azubis spielen Alltag nach

In der Goldbergklinik in Kelheim konnten die Schülerin die Arbeit der Ärzte und Krankenschwestern an Patienten beobachten, sogar im OP – wobei die verschiedenen Rollen von den Auszubildenden der Klinik gespielt wurden.