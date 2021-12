Nach Streit um Reinigung von Schulbus: Bahn kritisiert Busfahrer

Eine Busfahrt in Marktredwitz im Landkreis Wunsiedel hat ein juristisches Nachspiel und nicht nur das: Im Internet hat sie auch für jede Menge Diskussionen gesorgt. Weil ein Mädchen sich im Bus übergeben haben soll, soll der Busfahrer von der Mutter der 14-Jährigen einen hohen Geldbetrag gefordert haben. Er soll so lange nicht von der Frau abgelassen haben, bis diese 400 Euro von einem naheliegenden Geldautomaten besorgt habe. Die Familie zeigte den Mann daraufhin wegen Nötigung an, dieser gab eine Anzeige wegen Verleumdung gegen die Familie auf.

Aber kann ein Busfahrer eine Reinigungspauschale in bar einfordern? Noch dazu in dieser Höhe? Und kann er dem Mädchen wegen des Vorfalls tatsächlich verbieten, künftig in den Bus einzusteigen, wie er es angekündigt haben soll? Antworten darauf gibt die Deutsche Bahn, die für die Beförderung entlang der betreffenden Strecke verantwortlich ist.

Zwar sei die Busfahrt von einem Sub-Unternehmen durchgeführt worden und der Busfahrer sei demnach kein Angestellter der Deutschen Bahn, dennoch gelten auch für sie die Beförderungsrichtlinien der Deutschen Bahn, heißt es von der Pressestelle dort. Diese würden durch Regeln des jeweiligen Tarifgebiets präzisiert: In diesem Fall gelten also die Tarif-Beförderungsbedingungen der Tarifgemeinschaft Hochfranken (TGH).

Im Anbetracht der Pandemie: Müssen Busse Kranke mitnehmen?

Gegenüber der Presse soll der Busfahrer erklärt haben, schon beim Einsteigen des Mädchens gesehen zu haben, dass es ihr nicht gutgehe. Mitfahren durfte die 14-Jährige dennoch, obwohl im Anbetracht der Corona-Pandemie auch eine andere Entscheidung des Busfahrers denkbar gewesen wäre.

Entsprechend der gesetzlichen Beförderungsbedingungen übe der Fahrer stellvertretend das Hausrecht aus, so eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf BR-Nachfrage. Demnach könne er eine Beförderung ablehnen, wenn eine Person eine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung des Betriebes oder für die weiteren Fahrgäste darstelle. In den Beförderungsbedingungen der TGH steht dazu, dass eine ansteckende Krankheit dazu führen kann, dass eine Person von der Beförderung ausgeschlossen wird.

Grundsätzlich hätten die Deutsche Bahn und ihre Sub-Unternehmen jedoch eine Beförderungspflicht. Besonders bei Kindern sei man kulant, zum Beispiel, wenn es ein Problem mit dem Fahrschein gebe oder wenn die Kinder eine falsche Maske trügen, so ein Sprecher der Bahn im BR-Gespräch.

Darf ein Busfahrer eine Reinigungspauschale in bar verlangen?

Für Unverständnis in den sozialen Medien sorgte die Tatsache, dass der Busfahrer 400 Euro Reinigungspauschale gefordert und diese auch direkt von der Mutter in bar einkassiert haben soll. Auch bei der Bahn stößt das auf Unverständnis.

"Eine Summe in dem Umfang bar zu kassieren, entspricht nicht den Richtlinien der Deutschen Bahn." Ein Sprecher der Deutschen Bahn

Demnach könnte vor Ort bei kleinen Verschmutzungen zwar Geld kassiert werden: allerdings maximal 20 Euro in bar und nur, wenn der Betrag korrekt auf dem Fahrschein dokumentiert werde. Bei größeren Fällen sei ein Erfassen der Personalien der erste Schritt. Nachdem die Verunreinigung dann behoben sei, könnte der Verursacherin oder dem Verursacher eine Rechnung zugestellt werden.

Gibt es ein "Hausverbot" in Bussen und Bahnen?

Ein "Hausverbot" für den Bus, wie der Busfahrer es gegenüber dem Mädchen ausgesprochen haben soll, könne der Fahrer in diesem Fall gar nicht verhängen, heißt es vonseiten der Bahn. Zwar seien Hausverbote in Bahnen und Bussen grundsätzlich möglich, allerdings würden diese unter völlig anderen Rahmenbedingungen verhängt, beispielsweise wenn sich ein Fahrgast strafbar gemacht habe.

Laufendes Verfahren: Keine weiteren Informationen

Da es sich bei dem konkreten Fall um ein laufendes polizeiliches Verfahren handelt, gibt die Deutsche Bahn keine Informationen zum betreffenden Sub-Unternehmen und dem Fahrer heraus. Sowohl das Unternehmen als auch der Fahrer seien den Ermittlungsbehörden jedoch bekannt, so eine Sprecherin der Deutschen Bahn.