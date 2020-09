Busfahrerstreik in Kaufbeuren

Die rund 35 Beschäftigten der privaten Busunternehmen, die sich am Streik in Kaufbeuren beteiligt haben, sind ab 7.20 Uhr in einem Demonstrationszug durch die Innenstadt zum Busbahnhof Plärrer gezogen, sie waren mit Warnwesten bekleidet und trugen Transparente und Verdi-Fahnen.

Busunternehmen hat Verkehr in Kaufbeuren für Freitag einstellt

Das Kaufbeurerer Busunternehmen Kirchweihtal hat für Freitag den Busverkehr in Kaufbeuren komplett eingestellt. Nur einige wenige Busse von anderen Anbietern aus dem Umland sind gefahren. Damit ist der Stadtbusverkehr den Freitag über lahmgelegt.

Streik führt wohl nicht zu Staus

Polizei rechnet trotz des Streiks für heute nicht mit großen Verkehrsbehinderungen In der Stadt - lediglich rund um die Schulen dürfte heute mehr los sein als sonst.

Gewerkschaft fordert mehr Geld für Busfahrer

Die Gewerkschaft Verdi hat zudem für Freitag zu Streiks in Aschaffenburg, Würzburg, Coburg, Freising, Kaufbeuren und im Landkreis Donau-Ries aufgerufen. Sie fordert, für die Busfahrer des privaten Omnibusgewerbes den Stundenlohn um 3,50 Euro zu erhöhen. Der Landesverband der Omnibusunternehmen (LBO) mit seinen 1.000 Mitgliedsbetrieben will im Januar in Verhandlungen einsteigen.