Busfahrerstreik betrifft auch Mittel- und Oberfranken

Immer mehr Hilfeschreie erreichen den Landesverband Bayerischer Omnibusunternehmen (LBO), heißt es auf dessen Website. Der Grund: Viele familiengeführte Verkehrsbetriebe würden unter der Dieselpreisexplosion und den pandemiebedingten Fahrgeldausfällen leiden. Obwohl staatliche finanzielle Hilfe angekündigt worden sei, müssten die Verkehrsunternehmen für die Mehrkosten selbst aufkommen. Um auf ihre Situation aufmerksam zu machen, hat die LBO einen bayernweiten Streik für Freitag angekündigt.

LBO aktualisiert Liste mit betroffenen Gebieten

Aus Mittel- und Oberfranken beteiligen sich demnach am Freitag Busunternehmen aus Bamberg, Stegaurach und Viereth im Landkreis Bamberg, aus Heinersreuth im Landkreis Bayreuth, Rohr im Landkreis Roth und aus Scheinfeld im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim an dem Streik (Stand 11. Mai, 16 Uhr). Entsprechend fallen zwischen 6 Uhr und 9 Uhr Linien aus, die normalerweise von den beteiligten Unternehmen bedient werden. Die nach Regierungsbezirken geordnete Liste mit den betroffenen Regionen und Linien wird auf der Website der LBO laufend aktualisiert.

Busfahrerstreik in Wunsiedel sorgt für Kritik

In Oberfranken hatte in der vergangenen Woche ein Busunternehmen aus Wunsiedel mit einer Protestaktion auf die hohen Dieselpreise reagiert. Der Landkreis Wunsiedel hatte als Auftraggeber der Schulbusse großes Unverständnis für die Art und Weise der Aktion geäußert und angekündigt, zu prüfen, wie das juristisch zu bewerten sei. Vom Streik des LBO ist der Kreis Wunsiedel diesmal nicht betroffen.