Busfahrer überrollt Radfahrer: 52-Jähriger schwer verletzt

In Nittenau ist am Montagnachmittag ein Radfahrer von einem Bus überrollt worden. Der 52-Jährige erlitt laut Polizei schwere Verletzungen im Brustbereich. In den Unfall verwickelt waren demnach auch eine Mutter mit ihren dreijährigen Zwillingen.

Mutter mit Kindern hatten noch Glück

Der Busfahrer hatte laut Polizei offenbar sowohl den Radfahrer als auch die Mutter mit ihren Kindern beim Einbiegen in einen Parkplatz übersehen. Die Dreijährigen wurden zum Glück nur leicht verletzt, die 29-jährige Mutter erlitt einen Schock.

Fußgänger und Radfahrer offenbar im "Toten Winkel"

Der schwerverletzte Radfahrer musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Polizei geht davon aus, dass sich alle im toten Winkel des Busses befanden. Ein Gutachter soll nun die genaue Unfallursache klären.