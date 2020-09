Busfahrer streiken in Coburg - Verdi spricht von "Aussperrung"

In Coburg sind am Mittwoch die Busse in der Garage geblieben. Keine öffentlichen Busse waren unterwegs. 70 Fahrer streikten. Sie fordern mehr Geld. An der Arbeitsniederlegung in Coburg beteiligten sich laut Gewehrschaft Verdi 70 Busfahrer.

"Hier wird der komplette Omnibusverkehr eingestellt." Dirk Schneider, Sprecher der Gesellschaft Verdi in Coburg.

Weil die öffentlichen Busse in Coburg nicht fuhren, blieben die Bushaltestellen menschenleer. Die Fahrgäste waren aber informiert. Sauer dürften allerdings viele Eltern gewesen sein. Sie mussten ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen und wieder abholen.

Arbeitgeber reagiert laut Verdi in Coburg mit "Aussperrung"

Geärgert hat sich auch die Gewerkschaft Verdi, die in Coburg zum Streik aufgerufen hatte. Die Städtischen Werke Überlandwerke Coburg GmbH (SÜC) als Arbeitgeber der Busfahrer reagierte nach Worten von Verdi mit "Aussperrung". Die SÜC widersprach. Es habe keine "Aussperrung" gegeben. Man habe den Betrieb stillgelegt, so eine SÜC-Sprecherin.

Gewerkschaft zahlt streikenden Busfahrern Verdienstausfall

Jedenfalls konnten die Busfahrer, die nicht streiken wollten, nicht ans Steuer der Busse. Folglich bekommen sie auch kein Streikgeld. Den Verdienstausfall aber der Busfahrer, die streikten, übernimmt die Gewerkschaft verdi.

Busfahrer fordern in Coburg höheren Stundenlohn

Verdi fordert unter anderem eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden und eine Erhöhung des Stundenlohns um 3,50 Euro. Bisher ist die Gewerkschaft in dem Tarifstreit mit ihren Forderungen beim Arbeitgeberverband jedoch abgeprallt. Der Beruf des Busfahrers müsse attraktiver werden, so die Gewerkschaft. Viele Busfahrer ärgert es, dass sie auch während der Hochzeiten von Corona gearbeitet haben. Das müsse honoriert werden.

Fahrgastzahlen wegen Corona auch in Coburg eingebrochen

Die Städtische Werke Überlandwerke Coburg GmbH (SÜC), unter deren Regie der öffentliche Busverkehr stattfindet, verzeichnet jedoch einen deutlichen Einbruch der Fahrgastzahlen seit Ausbruch der Corona- Pandemie. Der Geschäftsführer Wilhelm Aust hat daher für den Warnstreik kein Verständnis:

"Wir haben natürlich auch in bestimmten Zeiten, Anfang der Pandemiezeit, keine Schülerverkehre gehabt, weil es keinen Schulunterricht gab. Und wir sind noch lange nicht wieder auf dem Fahrgastniveau wie vor der Pandemie." Wilhelm Aust, SÜC Coburg