Busfahrer streiken am Freitag in Würzburg und Aschaffenburg

Gut zwei Wochen nach dem ersten Streik weitet die Gewerkschaft ver.di die Arbeitsniederlegungen bayerischer Busfahrer aus. Sie ruft für Freitag in sechs bayerischen Kommunen die im privaten Omnibusgewerbe Beschäftigten zum Streik auf. In Unterfranken ist neben Aschaffenburg dieses Mal auch Würzburg betroffen. Ver.di-Verhandlungsführerin Silke Vorpahl spricht von einer zwar hohen Streikbeteiligung am 9. September, nach der aber der Landesverband Bayerischer Busunternehmen (LBO) kein Verhandlungsangebot vorgelegt habe.

Ganztägige Streiks in Würzburg und Aschaffenburg

In Aschaffenburg sind die Beschäftigten der Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH ab 4 Uhr ganztägig zum Streik aufgerufen, in Würzburg sollen die Mitarbeiter der NVG Omnibus-Betriebs-GmbH ab 3.30 Uhr die Arbeit niederlegen, ebenfalls ganztägig. Die Würzburger Straßenbahn ist von dem Streik nicht betroffen. "Wir müssen fairer Weise sagen, dass sowohl Aschaffenburg als auch Würzburg, um Fahrer zu finden, über Tarif bezahlen. In Würzburg ist es ein Euro zusätzlich pro Stunde, in Aschaffenburg gibt es ein Prämiensystem. Trotzdem kann ich nur schwer nachvollziehen, warum in Aschaffenburg ein Müllfahrer besser verdient als ein Busfahrer, der unsere Kinder transportiert", so Gerald Burkard von ver.di gegenüber den BR.

Gewerkschaft fordert höhere Löhne

Der LBO lasse zwar übertarifliche Zahlungen zu, wolle sich aber nicht auf einheitliche Tariferhöhungen festnageln lassen, kritisiert Burkard. Eine große Zahl an Omnibusfahrern in Bayern scheide in Kürze altersbedingt aus. Bei den aktuell vom LBO gezahlten 12,81 Euro Stundenlohn werde eine Verkehrswende in Bayern scheitern, prophezeit Burkard, weshalb seine Gewerkschaft 3,50 Euro mehr Stundenlohn fordere. In Rheinland-Pfalz hätten sich die Tarifparteien bereits auf eine Lohnerhöhung auf 15 Euro geeinigt

Die Gewerkschaft fordert für rund 17.000 Busfahrer in Bayern 30 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von 18 Monaten. Der Landesverband Bayerischer Busunternehmer lehnt die Forderung als völlig unangemessen ab, da die Entwicklung der Corona-Pandemie weiter offen sei und die Verkehrsunternehmen massive Einnahmeausfälle abzufedern hätten.