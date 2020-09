Busfahrer streiken am Freitag - auch in Schwaben

Die Gewerkschaft ver.di ruft die Angestellten in mehreren bayerischen Busunternehmen dazu auf, am Freitag zu streiken. Der Aufruf gilt in Schwaben für die Firma Osterrieder aus Donauwörth und die Verkehrsgesellschaft Kirchweihtal in Kaufbeuren. Ver.di fordert für die Busfahrer 3,50 Euro mehr Stundenlohn. Bisher würden die Fahrer ungefähr 12 bis 14 Euro verdienen.

Schulbusse in Donauwörth fallen aus

In Donauwörth soll zwischen 5.30 Uhr und 10 Uhr gestreikt werden. Wie die Firma Osterrieder dem BR mitteilt, werde der gesamte Schulbusverkehr ausgesetzt, weil nicht abzusehen sei, wie viele Fahrer sich an dem Streik beteiligen würden. Betroffen sind nach Angaben des Unternehmens rund die Hälfte der Schulen im Landkreis Donau-Ries, insgesamt etwas mehr als 20, von der Grundschule bis zum Gymnasium. Der sogenannte Mietwagenverkehr für Krankentransporte, etwa für Dialyse- und Krebs-Patienten, werde aufrechterhalten.

Kaufbeuren wohl ohne Linienverkehr

Bereits Anfang September war die Verkehrsgesellschaft Kirchweihtal in Kaufbeuren bestreikt worden. Am Freitag werden dort wieder höchstwahrscheinlich keine oder kaum Busse fahren. Betroffen sind rund 25 Schulen in Kaufbeuren und im Landkreis Ostallgäu. Auch Linienbusse in Kaufbeuren und dem nördlichen Landkreis Ostallgäu werden voraussichtlich nicht fahren. Damit dürften mehrere tausend Schüler nicht auf die gewohnte Weise mit dem Schulbus in die Schule kommen können.

Schulfrei, wenn der Bus nicht fährt

In einer Mitteilung des Landratsamtes Donau-Ries heißt es, wenn Schüler wegen eines ausgefallenen Busses nicht zur Schule kommen könnten, würden sie als vom Unterricht befreit gelten. Sie müssten aber die Schule informieren.

Unverständnis bei Arbeitgebern

Der Geschäftsführer des Landesverbandes Bayerischer Omnibusunternehmer, Stephan Rabl, sagte auf BR-Anfrage, er habe momentan kein Verständnis für Streiks. Wegen Corona steckten viele Busunternehmen tief in der Krise. Die Forderung von 3,50 Euro mehr pro Stunde komme einer Lohnerhöhung von 30 Prozent gleich, das sei "vollkommen inakzeptabel". Der Arbeitskampf werde auf dem Rücken der Schüler ausgetragen. Der Arbeitgeberverband habe noch kein Angebot vorgelegt und wolle die nächste Verhandlungsrunde auf Anfang kommenden Jahres verschieben, in der Hoffnung, dass man dann Corona und die Folgen für die Unternehmen besser abschätzen könne.

Forderungen für Unternehmen nicht annehmbar

Christine Osterrieder, Chefin des gleichnamigen Bus-Unternehmens in Nördlingen, sagte dem BR, sie würde gerne die 3,50 Euro pro Stunde mehr zahlen – wenn sie könnte. Dafür müsste es aber eine Reform des ÖPNV geben. Sie verwies auf die ihrer Meinung nach vom Steuerzahler hoch subventionierte DB Regio AG, die anderen Busunternehmen Aufträge wegnehme. Als Beispiel nannte sie die Ausschreibung für die Donauwörther Stadtbusse.