Busfahrer mit Messer angegriffen - 19-Jähriger in U-Haft

Ein junger Mann sitzt seit Freitag in Würzburg in Untersuchungshaft, weil er nach einem Streit einen Busfahrer mit einem Messer angegriffen haben soll. Laut Polizeipräsidium Unterfranken war es gegen 20.50 Uhr an der Haltestelle Rennweg zu der Auseinandersetzung zwischen dem Busfahrer und drei jungen Männern gekommen. Nach einem verbalen Schlagabtausch zog ein 19-Jähriger ein Messer und verletzte den Busfahrer leicht an der Hand.

Festnahme nach kurzer Flucht

Anschließend flüchteten die drei Männer in Richtung Ringpark. Im Rahmen einer großangelegten Fahndung konnten der Tatverdächtige und seine beiden Begleiter vorläufig festgenommen werden. Der 33-jährige Busfahrer erlitt nur leichte Verletzungen und wurde in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden die beiden Mittäter wieder auf freien Fuß gesetzt.

Verdacht der gefährlichen Körperverletzung

Der 19-Jährige verbrachte die Nacht in der Haftzelle der Würzburger Polizei. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Beschuldigte am Samstagvormittag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt, der gegen den 19-Jährigen die Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung anordnete. Der junge Mann sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt ein.