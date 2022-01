Busfahrer getötet: Messerstecher von Hof muss in Psychiatrie

Das Landgericht Hof hat am Montag einen 44-jährigen Mann wegen des tödlichen Messerangriffs auf einen polnischen Busfahrer verurteilt. Aufgrund seiner psychischen Erkrankung muss der Täter aus Sachsen nicht in ein Gefängnis, sondern wird in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Wegen Gefahr für die Allgemeinheit muss Täter in Psychiatrie

Von dem Mann gehe wegen seiner paranoiden Schizophrenie weiterhin erhebliche Gefahr für die Allgemeinheit aus, so die Vorsitzende Richterin in ihrer Urteilsbegründung. Der Busfahrer sei ein Zufallsopfer gewesen. Das Urteil wurde noch im Gerichtssaal rechtskräftig.

Busfahrer wollte Streit unter Fahrgästen schlichten

Der 63 Jahre alte Busfahrer aus Polen war im Juli 2021 bei einem Zwischenstopp am Bahnhof in Hof von dem 44-Jährigen mit einem Messer tödlich verletzt worden. Der Busfahrer wollte einen Streit zwischen den Fahrgästen schlichten.

Sohn des polnischen Busfahrers erhebt schwere Vorwürfe

Während des Prozesses erhob der Sohn des getöteten Busfahrers schwere Vorwürfe gegen deutsche Behörden. Die Staatsanwaltschaft Zwickau und Mitarbeiter des Landratsamtes Vogtlandkreis hätten den Tod seines Vaters verhindern können. Denn sie hätten nicht auf die eindrückliche Warnung der Mutter des Täters reagiert. Diese hatte bereits Wochen vor dem tödlichen Messerangriff auf den polnischen Busfahrer in Hof auf die Gefahr durch ihren Sohn hingewiesen.

Messerstecher von Hof war den Behörden bekannt

Zuvor hatte er bereits einen Nachbarn mit einem Messer verletzt, doch bereits wenige Stunden später hatte die Staatsanwaltschaft Zwickau den Mann, dessen psychische Erkrankung bereits den Behörden bekannt war, wieder freigelassen. "Mein Mandant hat das Vertrauen in das deutsche Rechtssystem verloren", so Janusch Nagel, der Anwalt der Opferfamilie im BR-Gespräch. Man habe inzwischen konkrete Namen von Behördenmitarbeitern aus Sachsen und werde diese an die Staatsanwaltschaft Zwickau weiterleiten. Seit Monaten ermittelt die Zwickauer Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben gegen Unbekannt.