Busfahren in Regensburg wird im nächsten Jahr teurer

Busfahren in Regensburg wird teurer: Der Regensburger Verkehrsverbund (RVV) erhöht die Preise zum 1. Januar 2020. Das hat der Aufsichtsrat beschlossen, so der RVV in einer Mitteilung.

Die Fahrpreise werden durchschnittlich um 2,9 Prozent angehoben. RVV-Geschäftsführer Kai Müller-Eberstein nennt als Grund unter anderem gestiegene Personalkosten und den Ausbau des Busnetzes. Laut Müller-Eberstein blieben die Preise im Jahr 2019 stabil, jetzt müsse jedoch dieser Schritt unternommen werden.

Das ändert sich beim RVV im nächsten Jahr

Das Einzel-Ticket kostet künftig 2,50 Euro statt 2,40 Euro, das Streifen-Ticket für bis zu fünf Fahrten im Stadtgebiet kostet dann zehn Euro anstatt 9,30 Euro. Der Preis für das Tages-Ticket wurde nicht erhöht. Neu ist eine Kurzstrecke, mit der man für einen Euro drei Haltestellen weit fahren kann. Diese sei immer wieder gefordert worden, jetzt habe man die Kurzstecke nicht nur im Stadtgebiet Regensburg, sondern im gesamten Verbundgebiet für die Fahrt im Bus umgesetzt – egal, wie weit die Bushaltestellen auseinander lägen, so Müller-Eberstein.

"Wir wollen auch versuchen, mehr Autofahrer davon zu überzeugen, auf den Bus umzusteigen und sie von der Straße holen." RVV-Geschäftsführer Kai Müller-Eberstein

Deswegen wird ab 1.1. das Abo nochmals günstiger. Wer sich für ein Jahresabo entscheidet, kann künftig 12 Monate fahren zum Preis von nur neun Monats-Tickets - bislang waren es zehn.