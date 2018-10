Bus- und Bahnfahren wird rund um Augsburg teurer

In fast allen Bereichen des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbunds wird es ab dem nächsten Jahr teurer. Die Streifenkarte für Erwachsene kostet dann 50 Cent mehr, die Schülermonatskarte 1,40 Euro und die normale Monatskarte 1,80 Euro mehr. Unverändert bleiben unter anderem die Abo-Preise und die für das Kinder-Einzelticket.

Lohn- und Treibstoffkosten sorgen für Preiserhöhung

Für immer mehr Kunden hat die Preiserhöhung deshalb wohl keine Auswirkungen, weil es seit der umstrittenen Tarifreform von Anfang des Jahres ein deutliches Plus der Abo-Kunden von etwa 15 Prozent gab. Der Grund für die Tariferhöhung sind laut AVV unter anderem die gestiegenen Lohn- und Treibstoffkosten.

Tarifreform sorgte für Kritik am AVV

Bei den Augsburgern könnte die Preiserhöhung trotzdem für weiteren Unmut sorgen. Denn seit der Tarifreform reißt die Kritik nicht ab. Die Kunden klagen etwa darüber, dass sie mit dem Kurzstreckenticket nun weniger Haltestellen fahren können und dass die Wochenkarte abgeschafft wurde.

Zusammenlegung der Preiszonen

Für Kunden, die mit Streifenkarte unterwegs sind, ist der AVV im Jahr 2018 praktisch doppelt so teuer geworden – alles durch die Zusammenlegung der Preiszonen. Viele Kunden fühlen sich zudem gegängelt, dass man sie durch die aktuellen Tarife offenbar in Abos drängen will.