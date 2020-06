Bus- und Bahnfahren im Raum Augsburg wird teurer

ÖPNV-Tickets in Augsburg und Umland werden teurer. Der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund AVV erhöht zum 1. Juli 2020 die Fahrpreise um 4,9 Prozent.

Höhere Personalkosten

Der Grund für die Preissteigerungen liege in gestiegenen Personal- und Energiekosten. Der AVV muss 3,6 Prozent mehr als im Vorjahr für Personal ausgeben, der Strompreis stieg seit letztem Jahr um 8,0 Prozent und der Dieselpreis um 12,0 Prozent.

"Die Personalkosten sind der größte Kostenblock und fallen daher bei der Berechnung der Tariferhöhung stärker ins Gewicht als die Energiekosten." AVV Geschäftsführer Andreas Mayr

Alle Tickets werden teurer

Die Tariferhöhung wird in diesem Jahr gleichmäßig auf alle Ticketpreise umgelegt. So bleibe die bestehende Preisstruktur bestehen, alle Fahrgastgruppen werden gleich behandelt, so der AVV.

Preis für Tagesticket Innenraum steigt um 30 Cent

Das Einzelticket für die Kurzstrecke kostet beispielsweise ab 1. Juli 1,60 Euro statt 1,50 Euro. Das Tagesticket Innenraum ist um 30 Cent teurer geworden und kostet künftig 7,10 Euro. Mit seiner durchschnittlichen Tariferhöhung der vergangenen fünf bis sechs Jahre liegt der AVV nach eigenen Angaben im preislichen Mittelfeld der Verbünde in Bayern.