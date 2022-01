Bus und Bahn auf dem Abstellgleis: Fahrgastzahl sinkt in Bayern

Die Zahl der Fahrgäste in Bahnen und Bussen ist in Bayern im ersten Corona-Jahr 2020 um mehr als ein Drittel gesunken. Die bayerischen Unternehmen hätten mit 910 Millionen Fahrgästen 35,5 Prozent weniger Menschen befördert als vor Ausbruch der Corona-Pandemie, teilte das Landesamt für Statistik in Fürth mit.

Gut 80 Prozent weniger Busreisen im Pandemie-Jahr 2020

Busse und Bahnen legten gut ein Viertel weniger Kilometer zurück, so das Ergebnis einer vorläufigen Auswertung. Besonders hart hat es demnach die Anbieter von Busreisen getroffen. Hier beträgt der Passagierrückgang gut 80 Prozent, so die Statistiker.

Betreiber von Fernbussen zählten rund 150.000 Fahrgäste, zwei Drittel weniger als vor der Pandemie. Einen deutlichen Rückgang verzeichnet das Landesamt für Statistik auch bei den durchschnittlich zurückgelegten Strecken. Betrug die mittlere Reiseweite vor drei Jahren noch fast 200 Kilometer, so waren es 2020 nur noch gut 145 Kilometer.