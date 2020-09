Bus-Streik in Regensburg: Viele Arbeitnehmer überrascht

Wegen der angekündigten Warnstreiks der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi im öffentlichen Dienst entfällt heute in Regensburg bereits den ganzen Tag der komplette Stadtbusverkehr. Schätzungsweise knapp 90.000 Fahrgäste sind laut Stadtwerk von dem heutigen Ausfall in Regensburg betroffen. Besonders am frühen Morgen zeigten sich viele Fahrgäste auf Nachfrage des BR verärgert über den Streik.

Einige Pendler zeigten sich überrascht

Viele wartende Fahrgäste berichteten, sie hätten von dem Streik nichts gewusst und hätten sich eine bessere Absprache und Auskunft gewünscht. Am Busbahnhof Albertstraße beim Hauptbahnhof stehen Mitarbeiter des Regensburger Verkehrsverbunds, die den Fahrgästen erklären, dass die Stadtbusse heute nicht fahren und ihnen bei Möglichkeit alternative Busse bereitstehen.

Nicht betroffen sind Überlandfahrten

Nicht betroffen von dem Streik ist der Zugverkehr sowie die Regionalbus- und Überlandbuslinien. Die Überlandbusse, die das Umland von Regensburg befahren, sorgten am frühen Vormittag jedoch für Verwirrung. Da die diese wie gewohnt in Betrieb waren, warteten Fahrgäste auch auf die Stadtbusse, mit der Hoffnung, dass sie heute doch noch fahren.

Viele Pendler organisierten Fahrgemeinschaften oder gemeinsame Taxifahrten. Die Schulkinder sind mit den Überlandbussen an die Schulen gekommen und wurden häufig von den Eltern gebracht.

Verdi fordert bundesweit einheitliche Regelungen

Grund für den Streik ist der Tarifkonflikt um die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im ÖPNV. Die Gewerkschaft Verdi fordert unter anderem bundesweite einheitliche Regelungen in Fragen der Nachwuchsförderung und Entlastung sowie den Ausgleich von Überstunden und Zulagen für Schichtdienste. Seit März fordert die Gewerkschaft hierzu die Verhandlung eines bundesweiten Rahmentarifvertrages. Verdi will mit dem heutigen Streik den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, da sich diese gegen die Aufnahme von Tarifverhandlungen ausgesprochen haben.

Am Mittwoch werden ab Betriebsbeginn alle Busse wieder planmäßig fahren.