Bus statt Zug: Chaos bei der Länderbahn

Überraschend hat die Länderbahn am Montagabend einen Notfallfahrplan herausgegeben: Bahnkunden der Alex-Züge und der Oberpfalzbahn müssen bis September in vielen Fällen Bus statt Zug fahren. Der Grund sind fehlende Mitarbeiter.

Personal fehlt wegen Urlaub und Krankheit

Der hohe Krankenstand und die Urlaubszeit seien Schuld an den gestrichenen Zugverbindungen in den nächsten Wochen, hieß es vom Unternehmen. Der Notfallfahrplan gilt bis Anfang September.

Von der Eisenbahngewerkschaft EVG in Regensburg gibt es nun Kritik an der Länderbahn, auch für die Arbeitsbedingungen der Lokführer der Länderbahn. In der gesamten Branche würden Lokführer fehlen, sagt Harald Hammer von der Eisenbahnergewerkschaft EVG in Regensburg.

Beruf Lokführer wieder attraktiv machen

Die Probleme bei der Länderbahn seien aber auch hausgemacht. Es habe sich schon länger angedeutet, sagt Hammer.

"Generell hat die Länderbahn viel zu wenig Personal und generell stelle ich mir langsam die Frage, wie lange die Bayerische Eisenbahngesellschaft diesem Treiben noch zuschaut. Es nützt ja nichts, wenn der Schienen-Personennahverkehr zum Busverkehr verkommt" Harald Hammer, Geschäftsstellenleiter der EVG in Regensburg

Die Länderbahn müsse den Beruf des Lokführers wieder attraktiver machen. Um eine bessere Bezahlung zu ermöglichen, ist Hammer auch bereit, die erst beschlossenen Tarifverträge wieder aufzuschnüren. Aber auch die Arbeitszeiten der Lokführer müssten von der Länderbahn verbessert werden.

"Wir wissen bei der Bahn arbeiten wir rund um die Uhr. Aber man muss dann auch verlässliche Freizeiten bekommen. Ansonsten ist es so, wie es jetzt ist. Die Leute werden ausgequetscht wie Zitronen, der Krankenstand steigt und dann bildet sich ein Kreislauf, der nicht mehr einzudämmen ist" Harald Hammer, Geschäftsstellenleiter der EVG in Regensburg

Von möglichen Verbesserungen sollten aber nicht nur Lokführer profitieren, so Hammer, sondern auch Zugbegleiter und andere Angestellte.