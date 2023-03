Bus-Spur statt Radweg? Streit um Nahverkehr in Unterfranken

Autonomer ÖPNV: Bayernweit acht Pilotprojekte

In ganz Bayern gibt es laut dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen derzeit acht Pilotprojekte zum autonomen Fahren im öffentlichen Raum, allein drei davon in Oberfranken. Seit 2021 fahren in Hof, Rehau und Kronach hochautomatisierte Kleinbusse im öffentlichen Straßenverkehr. Diese sind kostenlos nutzbar und Teil des Modellprojekts für selbstfahrende Busse in Oberfranken, das mit insgesamt mehr als 26 Millionen Euro vom Bundesverkehrsministerium gefördert worden ist.

In Hof verbinden die autonomen Busse die Altstadt mit dem Bahnhof. In Kronach hingegen ist es vor allem eine touristische Strecke hoch zur Festung – hier gibt es keinen festen Fahrplan, sondern die Fahrgäste können die Route des Shuttles auf Bildschirmen nachverfolgen. In Neubäu am See in der Oberpfalz fahren die autonomen Busse im ländlichen Raum.

Radfahrer und Shuttles auf einer Spur?

Sind die autonomen Busse in Kitzingen wegen des fehlenden Platzes überhaupt umsetzbar? Bürgermeister Güntner sieht wegen der Radwege ein Platzproblem. Geprüft werden soll jetzt, ob die Sensortechnik gut genug ist, um Radfahrer und Fußgänger zu erkennen. "Wenn die Technik so weit ist, dann ist das Bestreben, die Radwege weiterhin zu nutzen", so Güntner.

Die Grüne Eva Trapp bezweifelt dagegen, dass die Busse dazu zeitnah in der Lage sein werden. Sie fordert einen Mobilitätswandel, der "die schwächsten Teilnehmer im Straßenverkehr mitdenkt". Die Stadt Kitzingen möchte die selbstfahrenden Shuttles von ZF aus Schweinfurt mit acht Sitz- und weiteren 14 Stehplätzen einsetzen. Diese fahren bereits in Rotterdam. Bis 2024 ist ein Testbetrieb geplant, noch ist die Stadt jedoch auf der Suche nach den benötigten finanziellen Fördermitteln.