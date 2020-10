Bus-Kartell: Busunternehmer weisen Vorwürfe zurück

Corona-Abstände im Gerichtssaal und – aus Sicht der Verteidiger – zu wenige Zuschauer und Beobachter: Ein juristischer Schlagabtausch darüber hat den Auftakt zum Bus-Kartell-Prozess vor dem Augsburger Landgericht geprägt. Die Verteidiger der insgesamt sechs Angeklagten – fünf Männer und eine Frau – bestreiten alle Vorwürfe.

Bus-Kartell-Vorwürfe laut Verteidigung unbegründet

Im Kern geht es um die Frage, ob es illegale Absprachen zwischen den Busunternehmen gegeben hat – und zwar bei der Ausschreibung von Regionalbuslinien im öffentlichen Nahverkehr. Während Gerichtssprecher Christian Grimmeisen darauf verweist, dass es für eine solche Straftat auch mehrjährige Haftstrafen geben kann, halten die Verteidiger die Vorwürfe für völlig unbegründet.

"Straftat kreiert"

Hier solle nur eine "Straftat kreiert" werden, so der Augsburger Rechtsanwalt Stefan Mittelbach. Dem Kartellamt gehe es nur darum, möglichst hohe Bußgelder für den Staat einzufahren. Dabei könnten bei den Ausschreibungen für öffentliche Verkehrsleistungen kleinere, familiengeführte Busunternehmen inzwischen nur noch mithalten, wenn sie in Bietergemeinschaften auftreten.

Diskussion über Hygiene-Konzept

Zu Beginn der Verhandlung ging es aber um die Corona-bedingten Abstände zwischen Angeklagten und Verteidigern; ob nun 1,5 Meter oder 2 Meter gefordert sind, ob sich das Gericht im Saal 201 des Augsburger Justizpalastes an die Vorgaben des eigenen Hygiene-Konzepts hält. Schließlich seien drei der sechs Angeklagten 80 Jahre oder älter und damit im Fall einer Corona-Infektion besonders gefährdet.

Anträge der Verteidiger abgewiesen

Außerdem gab es Beschwerden über mangelnde Öffentlichkeit. Nur eine Handvoll Besucher und drei Reporter sind im Saal zugelassen. Das geht nicht, sagen die Verteidiger, denn vor Gericht stünden hier Vertreter von regional bekannten Familienunternehmen. Diese müssten sich angemessen und öffentlich gegen die Anklage wehren können. Die Anträge der Verteidiger wurden abgewiesen oder zurückgestellt.

Ausschreibungen in Millionenhöhe

In dem Prozess will der Staatsanwalt nachweisen, dass es tatsächlich Kartell-Absprachen zwischen den Busunternehmen etwa aus Augsburg und Umgebung gegeben hat. Dadurch, so die Anklage, habe die öffentliche Hand am Ende zu viel für den Betrieb von Regionalbus-Strecken in der Region Augsburg und im Landkreis Dillingen bezahlt. Laut Staatsanwaltschaft geht es um Ausschreibungen zwischen 2015 und 2017 auf mit einer Gesamtsumme von 71 Millionen Euro.

Langwieriges Verfahren vor dem Augsburger Landgericht

Das Bus-Kartell-Verfahren wird am Mittwoch fortgesetzt. Insgesamt sind 20 Verhandlungstage angesetzt. Ursprünglich sollte vor dem Augsburger Landgericht gegen acht Busunternehmer verhandelt werden. Laut dem Vorsitzenden Richter Peter Grünes wurden die Verfahren gegen zwei der Angeklagten abgetrennt, sie müssen sich in separaten Prozessen verantworten.