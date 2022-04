Burschenvereine zwischen Maibaum und Social Media

Burschenvereine, also Zusammenschlüsse der jungen, ledigen Männer im Ort, gibt es schon seit Jahrhunderten. Die Ursprünge liegen im Mittelalter. Kernaufgabe der Vereine ist der Maibaum – ihn zu fällen, zu schmücken und vor Dieben zu bewachen. Aber auch die Burschenvereine müssen mit der Zeit gehen, inzwischen öffnen sich manche auch für Frauen.

Dirndl für die Burschenvereine

Annemarie Ebert etwa ist Mitglied im Burschenverein Obermenzing, einem Stadtteil von München. Der Verein hat 22 Aktive, alles ledige junge Männer, fast 70 sogenannte Altburschen, also Mitglieder, die zum Beispiel geheiratet haben – und gut 60 Fördermitglieder, von denen wiederum gut die Hälfte Frauen sind. "Ich bin damit aufgewachsen. Und es ist immer eine Gaudi mit ihnen", sagt Annemarie Ebert. Die Frauen helfen überall da mit, wo die Männer auch dabei sind, vor allem bei der Organisation von Festen – nur aktive Mitglieder dürfen sie im Burschenverein halt nicht sein.

Kernaufgabe: Maibaum

"Das Feiern gehört dazu", sagt der Vereinsvorsitzende Michael Hanslik. Das Klischee vom Burschenverein als Bierdimpfl-Klub hört er aber nicht gern. Denn übers Feiern hinaus ist der Verein vielfältig aktiv für sein Viertel: Überall, wo helfende Hände gebraucht werden, packen die Burschen mit an. Als der Heimat- und Trachtenverein sein historisches Vereinsheim renoviert hat, waren sie dabei. Und wenn die Feuerwehr Unterstützung braucht, sind sie zur Stelle.

Die Hauptaufgabe des Burschenvereins ist der Maibaum. Alle drei Jahre wird der Obermenzinger Baum neu aufgestellt, dann haben sie zusätzliche Arbeit, den Baum zu hobeln, zu streichen – und vor allem: zu bewachen. Maibaum-Stehlen gilt in Bayern als Gentleman-Sport. Es gibt feste Regeln und üppige Auslöse für die, deren Baum gestohlen worden ist. Manche Diebe kommen in Gruppen bis zu 60 Mann mit Reisebussen angefahren. Heuer steht der Obermenzinger Maibaum noch, nur die Figuren, die auf den Baum kommen, müssen nach der Winterpause wieder hergerichtet werden.

Ein Ort ohne Maibaum – undenkbar

Anders im Nachbarstadtteil Aubing. Der dortige Burschenverein arbeitet seit vier Wochen an seinem Maibaum. Nach dem Fällen muss er trocknen, dann wird gehobelt, grundiert, und dann wird sorgfältig das Muster angerissen – ein Rautenmuster am Fuß, und danach wird eine lange blaue Schleife bis zur Spitze hochgezogen. Dann müssen sie noch Wache schieben. Kundschafter waren schon da, erzählt Vorstand Florian Braun. Die hätten mal geschaut, ob in Aubing ein Baum zu holen ist.

Dabei haben die Aubinger ihren Baum nicht einmal versteckt. Er steht in einem Hof im Viertel. Sorgen macht sich Braun trotzdem keine: Der Baum ist 30 Meter lang, die Hofeinfahrt eng, dazu haben sie den Baum auf einem Gerüst aufgebockt, um ihn besser streichen zu können. Bis die Diebe das Metallgerüst abgebaut und den Baum durch die engen Gassen bugsiert hätten, würden sie leicht entdeckt. Braun mag sich gar nicht vorstellen, was los wäre, wenn in Aubing mal kein Maibaum stehen würde: "Da würde es einen großen Aufschrei geben, glaube ich."