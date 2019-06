In der Frage eines eigenen Dorfladenbaus in Premich hat der Burkardrother Gemeinderat bei seiner Sitzung am Dienstag den Premichern die gewünschte Unterstützung versagt. Burkardroths Bürgemeister Waldemar Bug bedauert die Entscheidung des Gemeinderats, dass "soweit runtergerechnet wurde", wie er sagte.

Gemeinderäte wählen andere Form der Förderung

Zugestimmt hat der Gemeinderat allerdings, dass er – wie bei Vereinen – zehn Prozent der erwarteten Kosten in Höhe von rund 700.000 Euro übernimmt und zudem den Erwerb des Gebäudes mit 30.000 Euro unterstützt. Das bedeutet allerdings, dass den Premichern trotz einer hohen Förderung des Amts für ländliche Entwicklung noch rund 60.000 Euro für die Finanzierung fehlen.

Projektgruppe will Dorfladen trotzdem verwirklichen

Gebhard Zehe von der 20-köpfigen Dorfladen-Projektgruppe in Premich sagte heute gegenüber dem Bayerischen Rundfunk: "Wir werden das Projekt starten, wir werden uns nicht unterkriegen lassen, obwohl wir die Unterstützung des Gemeinderats nicht bekommen, wir werden bauen." Das Projekt muss nun vermutlich abgespeckt werden.

Die Planungen für einen Dorfladen laufen seit gut drei Jahren. Etwa die Hälfte der rund 1.200 Premicher Einwohner hat bereits Gesellschaftsanteile in Höhe von mindestens 200 Euro gezeichnet.