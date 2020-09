Burkard Schmidls "Klanggarten" kehrt nach Würzburg zurück

Ein Außengelände, zwölf Lautsprecher in zwölf verschiedenen Bäumen – und ein Publikum, das sich durch Umhergehen sein ganz persönliches Klangerlebnis verschafft: Das ist das Konzept des "Klanggartens" des Musikers Burkard Schmidl aus Eibelstadt. Die Ur-Form seines "Klanggartens" ist nun auf der Skulpturenwiese hinter der Würzburger Umweltstation wieder zu erleben. Am Freitag wird der temporäre "Klanggarten" eröffnet.

Musikinstallation kostenlos begehbar

Den gesamten September über ist der "Klanggarten" bei freiem Eintritt geöffnet, immer Freitag bis Sonntag von 14 bis 19 Uhr. Das Gelände wird aus drei mal vier Lautsprechern in den Bäumen mit Klängen beschallt – nach dem Prinzip der "dreifachen Quadrophonie", sagt Schmidl. Die Zuhörenden bewegen sich auf dem Gelände und erleben je nach Standpunkt die Komposition in wechselnden Lautstärke und Mischungsverhältnissen.

Würzburger Comeback nach 30 Jahren

Die Eröffnung des "Klanggartens" hinter der Umweltstation ist zugleich ein Comeback: Genau vor 30 Jahren war die Installation schon einmal auf der Skulpturenwiese zu erleben, damals im Rahmen der Würzburger Landesgartenschau. 1990 entwickelte sich der "Klanggarten" zum Publikumsmagneten.

Seitdem hat Burkard Schmidl an vielen weiteren Orten ähnliche Projekte realisiert: zum Beispiel 1993 auf der Internationalen Gartenbauausstellung in Stuttgart, 2008 auf der Landesgartenschau in Bingen am Rhein oder 2017 auf der Landesgartenschau Apolda.

Klangkünstler mit Wurzeln in Jazz und Weltmusik

Schmidl ist gebürtiger Würzburger. Er studierte in den 1970er-Jahren Jazz in München und war unter anderem in der deutschen Weltmusik-Band "Dissidenten" aktiv. 2016 realisierte er in Würzburg eine interaktive "klingende Kunstausstellung" unter dem Titel "Klangspiele". Zu Bildern und Skulpturen von Kunstschaffenden mit Behinderung lösten die Ausstellungsbesucher durch ihre Bewegungen im Raum eine sich ständig verändernde Klangcollage aus.