Burglengenfelder Altenheim: Intensivpflegedienst übernimmt

Nach einer Corona-Masseninfektion in einem Seniorenheim in Burglengenfeld hat die Ambulante Intensivpflege Bayern (A.I.B) aus Regensburg die Leitung und den Betrieb für das betroffene Haus übernommen. Das geht aus einer Mitteilung des Landratsamts hervor. Damit soll die Versorgung der Bewohner für die nächsten Tage sichergestellt werden. Das Landratsamt beauftragte den Pflegedienst nach eigenen Angaben, nachdem der Heimträger die gesetzte Frist zur eigenverantwortlichen Regelung des Pflegenotstands am Samstagnachmittag nicht eingehalten hatte.

Umfassende Gebäudereinigung angeordnet

Es handelt sich dabei um eine "einsatztaktische Entscheidung" der Führungsgruppe Katastrophenschutz und der Heimaufsicht des Landratsamts Schwandorf, heißt es in der Mitteilung. Die Entscheidung sei zur Abwendung konkreter Gefahren für die Gesundheit der Bewohner getroffen worden. Die Kräfte der A.I.B sollen nach jetzigem Stand bis 17. Dezember in der Einrichtung im Einsatz sein. Wie das Landratsamt mitteilt, muss der Träger für die anfallenden Kosten aufkommen. Daneben soll unter anderem eine umfassende Gebäudereinigung bereits angeordnet worden sein. Die anderen Häuser des Seniorenheims sollen weiterhin in der Verantwortung des Trägers liegen.

Todesfall nach Corona-Massenausbruch

Am Donnerstag war in einem Haus in dem Seniorenheim in Burglengenfeld ein Corona-Massenausbruch gemeldet worden. Fast alle der insgesamt 42 Bewohner waren demnach positiv getestet worden. Auch zahlreiche Mitarbeiter hatten sich infiziert oder befinden sich in Quarantäne. Es wurde der Pflegenotstand ausgerufen. Am Samstag starb ein 67-jähriger Bewohner der Einrichtung im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion.