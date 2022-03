Burglengenfeld: Über drei Millionen Euro Förderung verloren

Der Stadt Burglengenfeld im oberpfälzer Landkreis Schwandorf sind über drei Millionen Euro an Fördergeldern verloren gegangen. Der Grund: vorzeitiger Maßnahmenbeginn.

Förderung in Höhe von 3,65 Millionen Euro verloren

Geplant sind zwei Bauvorhaben: Den Neubau eines sechsgruppigen Kindergartens und der Neubau einer zweigruppigen Kinderkrippe. Für den Kindergarten hätte die Stadt circa 2,7 Millionen Euro und für die Krippe 950.000 Euro Förderung erhalten sollen. Insgesamt also rund 3,65 Millionen Euro. Doch noch bevor der Förderbescheid bei der Stadt eingegangen ist, sollen sie bereits mit dem Bau begonnen haben.

Ein Formfehler als Grund

Auf BR-Anfrage soll der vorzeitige Baubeginn laut der Stadt ein Formfehler gewesen sein. "Das ist höchst, höchst unglücklich", so der 1. Bürgermeister Thomas Gesche. Nun sollen vorerst die rechtlichen und versicherungstechnischen Fragen geklärt werden, um Schaden von der Stadt abzuwenden. Es soll juristisch geklärt werden, wie mit dem Bescheid der Regierung umgegangen wird. Die Hoffnung sei, dass über die Kassenversicherung die fehlenden Gelder zurückgeholt werden können.

Zwei-Millionen-Kredit soll aufgenommen werden

Wegen der neusten Verschuldung der Stadt wurde deshalb in der Sitzung des Stadtrats am 23.03.2022 entschieden, einen erneuten Kredit in Höhe von zwei Millionen Euro aufzunehmen, "um die Liquidität der Stadt zu gewährleisten", so Thomas Gesche.

Auf BR-Anfrage dementiert die Stadt Burglengenfeld, dass sie pleite seien. "Wir müssen gegebenenfalls höhere Kredite aufnehmen. Unser Ziel ist es aber, mittelfristig und langfristig nach wie vor insgesamt die Verschuldung der Stadt Burglengenfeld abzubauen", heißt es von Seiten der Stadt.

Verschuldung zu Spitzenzeiten bei 58 Millionen Euro

Die Stadt Burglengenfeld zählt bereits länger zu den verschuldeten Kommunen. In den vergangenen 20 Jahren lag die Verschuldung zu Spitzenzeiten bei 58 Millionen Euro. Von diesen Schulden konnten in den letzten Jahren bereits 17 Millionen Euro getilgt werden. Die Schulden basieren dabei auf einer Reihe von Investitionen, wie zum Beispiel das "Bulmare" Schwimmbad.