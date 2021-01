Burghausen: Tödlicher Streit in Asylunterkunft

Am Neujahrsmorgen ist in einer Asylunterkunft in Burghausen im Landkreis Altötting ein 49-jähriger Bewohner leblos aufgefunden worden. Ein 59-jähriger Mitbewohner ist dringend tatverdächtig, den Mann getötet zu haben, er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

49-Jähriger tot in Zimmer gefunden

Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hatte die Polizei verständigt, als der 49-Jährige leblos in seinem Zimmer entdeckt wurde. Mehrere Rettungsdienste und Streifen fuhren daraufhin zu der in einem Gewerbepark von Burghausen gelegenen Unterkunft für Asylsuchende. Sie konnten aber nur noch den Tod des 49-jährigen Ukrainers feststellen.

Ermittler vermuten Gewalttat

Laut Polizei wies der Leichnam erhebliche Verletzungen auf, so dass die Ermittler von einem Tötungsdelikt in der Silvesternacht ausgehen. Bei dem tatverdächtigen 59-Jährigen handelt es sich um den Zimmermitbewohner des Opfers. Der ebenfalls aus der Ukraine stammende Mann wurde festgenommen. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen ihn.

Streit zwischen den Männer könnte vorausgegangen sein

Laut den Ermittlungen war vermutlich in der Silvesternacht zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen. Die genauen Umstände der Tat müssten noch geklärt werden.