08.07.2019, 19:12 Uhr

Burghausen: Polizei fasst mutmaßlichen Vergewaltiger

Am frühen Sonntagmorgen ist in Burghausen eine 18-Jährige nach einem Lokalbesuch vergewaltigt worden. Die Polizei konnte noch am gleichen Tag einen Verdächtigen festnehmen. Er sitzt in Untersuchungshaft.