Burghausen: Mit einer Riesenkippe gegen Umweltverschmutzung

In Burghausen steht nun eine riesige Zigarettenkippe. Damit will ein engagiertes Team auf die Umweltverschmutzung aufmerksam machen, die weggeworfene Stummel verursachen. Die simple Lösung: Taschenaschenbecher, die am Samstag sogar verschenkt werden.