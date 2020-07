Burgbernheim: Landwirt von Strohballen erschlagen

Der 58-jährige Landwirt hatte auf einem Flurweg zwischen Schwebheim und Hochbach (Lkr. Neustadt/Aisch-Bad Windsheim) einen Anhänger mit verpackten Strohballen, sogenannten Siloballen, beladen. Als er den Anhänger am Donnerstagabend (16.07.20) an seinen Traktor ankuppeln wollte, sei dieser umgekippt und die Strohballen seien heruntergefallen, teilte die Polizei mit. Von einem dieser schweren Ballen sei der Landwirt getroffen und tödlich verletzt worden. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Notfallseelsorger stand Feuerwehrleuten bei

Die Ansbacher Kriminalpolizei hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Mehrere freiwillige Feuerwehren aus der Umgebung von Burgbernheim waren zum Unfallort gerufen worden, konnten aber nicht mehr helfen. Da viele Feuerwehrleute den Landwirt persönlich kannten, wurde auch ein Notfallseelsorger hinzugezogen.