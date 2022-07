"Bunter Kreis": Hilfe für schwerkranke Kinder und ihre Familien

Unterstützung von Familien

Die Helfer beraten Familien mit krebskranken Kindern und begleiten sie, wenn es sein muss, über viele Jahre hinweg. Der "Bunte Kreis" hat aber auch den Blick auf die oft stark mitbelasteten Geschwisterkinder gerichtet und für sie spezielle Angebote geschaffen.

Der "Bunte Kreis" mit drei Standorten in Schwaben

Mittlerweile arbeiten 180 Helfer für den "Bunten Kreis" - nicht nur in Augsburg, sondern auch an den Standorten Kempten und Memmingen. An die 2.000 Familien können so pro Jahr in der Region unterstützt werden, nach schweren Operationen oder langwierigen Erkrankungen der Kinder.

Teilstationäres Hospiz ist geplant

Weitere Projekte - wie ein teilstationäres Hospiz - sind in der Planung. Nun wird aber erst einmal das 30-jährige Bestehen des Bunten Kreises mit alten und neuen Wegbegleitern gefeiert.