Bunte Wimpel in Zeil am Main als Hoffnungszeichen

Durch das Fachwerkstädtchen Zeil am Main fließt die Altach, ein kleiner Bach, der zum Spaziergehen einlädt und an dem auch so manche Feste stattfinden. Seit Dienstag zieren viele bunte Wimpel das Geländer der Altach, bemalt und aufgehängt von Bürgern der Stadt. Sie folgten damit einem Aufruf, der über die sozialen Netzwerke verbreitet wurde und in den wenigen offenen Geschäften ausgelegt worden war.

"Auch in dieser schwierigen Phase ist es wichtig, dass wir als Gemeinschaft und als Zeiler zusammenhalten und symbolisch unseren tollen Zusammenhalt und unsere Verbundenheit zu unserer Stadt zeigen. Wir machen Zeil gemeinsam bunt und zaubern uns und Anderen ein Lächeln ins Gesicht." Aufruf

"Wenn wir uns wieder wiedersehen"

Zeil ist eine Stadt in der gerne und viel gefeiert wird. Viele Feste sind abgesagt oder in Gefahr abgesagt zu werden. Und so ist auf den Wimpeln entsprechend zu lesen: "Wenn wir uns wiedersehen, dann hält uns nichts mehr, dann wird gefeiert."

Aktion für alle Generationen

Zu den Initiatorinnen gehört Birgit Pottler-Calabria. Sie ist ganz begeistert, dass die Aktion bei vielen Zeilern so gut angenommen wird. Sehr schnell hingen über 150 Wimpel und es werden von Tag zu Tag mehr. "Unser Ziel war eine Aktion für alle Generationen, jeder soll mitmachen dürfen, jeder sich daran erfreuen. Und es funktioniert." Auch die Bewohner des AWO Hans-Weinberger-Seniorenhauses haben sich mit einer Wimpelkette entlang ihrer Einrichtung beteiligt.