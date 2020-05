Bunte Steine in aller Welt: Wie Oskar auf Reisen geht

Janina Dotzauer geht mit ihrem siebenjährigen Sohn Oskar spazieren. Der Junge trägt eine gelbe Kappe weit ins Gesicht gezogen, um ihn vor der Sonne zu schützen. Im vergangenen Jahr bekam die Familie die bittere Diagnose: Er hat nicht mehr lange zu leben. Denn in Oskars Gehirn befindet sich ein aggressiver und unheilbarer Tumor, direkt am Stammhirn.

Oskars Traum vom Reisen

Oskars größter Wunsch war, die Welt zu sehen und Abenteuer zu erleben. Seine Mutter und er starten vor etwa einem Jahr in einem Wohnwagen ihre Reise. Grillen in den Bergen, wilde Tiere in einem Safari-Park sehen. Oskars Mutter hat ihm so viele Wünsche wie möglich erfüllen wollen.

Reise musste abgebrochen werden

Nach kurzer Zeit mussten Oskar und seine Mutter die Reise abbrechen. Es ging Oskar einfach zu schlecht. Angehörige starteten kurzerhand in den Sozialen Medien eine virtuelle Weltreise für den Siebenjährigen.

Virtuelle Reise für Oskar

Die Idee: Menschen auf der ganzen Welt bemalen Steine für Oskar und legen sie an den schönsten Orten ab. Die Cousine von Oskars Mutter, Jenny Sippel, verwaltet die Accounts.

Bunte Steine aus aller Welt

Unter #oskarsreise gibt es auf Facebook und Instagram schon 800 Bilder von bemalten Steine aus vielen Ländern: vom Tafelberg in Südafrika, zwischen den Hochhausschluchten in New York, in Las Vegas, Mexiko, Indien, Lappland und Australien. Beliebte Motive sind der kleine Prinz aus dem gleichnamigen Buch oder Oskars Lieblingstier: ein Koalabär.