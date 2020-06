Bunte Regenschirme hängen über Bambergs Straßen

Mit 60 bunten Regenschirmen wollen Gastronomen und Frisöre in der Bamberger Altstadt Besucher anlocken und auf ihr Angebot aufmerksam machen.

Schirme verbreiten Urlaubsstimmung in Bamberg

Die Schirme in der Austraße sollen Urlaubsstimmung verbreiten und sind bereits ein beliebtes Fotomotiv geworden, das vor allem in den sozialen Netzwerken geteilt wird. Wenn die Aktion gut läuft, wollen die Veranstalter sie um Street-Art-Projekte und Auftritte von Schauspielern erweitern. Auch in Würzburg, Schweinfurt und Bad Kissingen gibt oder gab es bereits solche Regenbogenstraßen.