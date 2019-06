Bunte Kreationen bei den Fränkischen Bratwurstwochen

Bei den Bratwurstwochen kommt in erster Linie natürlich auch das traditionelle Gericht mit Sauerkraut auf den Tisch, dazu aber auch besondere Bratwurstkreationen wie zum Beispiel Varianten mit Geflügel oder Wild oder ungewöhnlichen Gewürzen. So gibt es auch eine Bratwurst mediterraner Art, die nach Tomate und Rucola schmeckt.

Vielfalt präsentieren

Ziel der Aktion sei es, die für Franken so typische Bratwurst in ihrer ganzen Vielfalt zu präsentieren, teilte der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA Bayern) in einer Pressemitteilung mit. Die fränkischen Bezirke des Verbandes veranstalten die Bratwurstwochen.

Auch Goethe aß die fränkische Wurst

Für die Schirmherrin und Sprecherin der Bayern-SPD Martina Fehlner ist die Bratwurst ein Wahrzeichen fränkischer Kultur und das Ergebnis von „oft jahrhundertealter Handwerkskunst“. Bereits Johann Wolfgang von Goethe wusste sie erwiesenermaßen zu schätzen.