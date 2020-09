Bunte Holzfiguren in Laaber lassen Autofahrer bremsen

Über ein Jahr ist es her, dass Johanna "Jo" Dendorfer gleich neben ihrem Haus in Laaber, im Landkreis Regensburg, von einem Auto angefahren wurde. Seitdem setzt sie sich mit der Nachbarschaft dafür ein, dass Autos im Ort langsamer fahren. Die Idee: Selbstgebastelte bunte Holzfiguren sollen Autofahrer sensibilisieren.

Jo: "Ich will nicht, dass es Nachbarskindern genauso geht."

Direkt vor ihrer Haustür ist es vor eineinhalb Jahren passiert: Jo wollte nur schnell die Straße überqueren, also ein Autofahrer sehr schnell an ihr vorbeifuhr und sie mit dem Seitenspiegel rammte. Bis auf den Schrecken und ein paar Schürfwunden ist der 13-Jährigen nichts passiert. Damit es auch gar nicht erst so weit kommt, kam Jo und ihrer Mutter die Idee, große bunte Holzaufsteller zu basteln. "Damit die Autofahrer auch merken, dass hier Kinder wohnen und dass sie dadurch langsamer fahren. Ich will nicht, dass es den Nachbarskindern genauso geht, wie mir damals", sagt Jo.

Kinder dienen als Aufsteller-Vorlage

Fünf weitere Familien aus der Nachbarschaft schlossen sich an. Zusammen bastelten sie die lebensgroßen Aufsteller. Die Kinder legten sich dafür auf das Holz, die Umrisse wurden nachgezeichnet und ausgesägt. Später malten Kinder die Figuren an und schmückten sie unter anderem mit geflochtenen Zöpfen und Warnwesten.

Initiative schweißt Nachbarschaft zusammen

An zwei Tagen haben die Familien aus Laaber sieben Aufsteller gebastelt. Als Arbeit würde es aber keiner von ihnen bezeichnen. "Es war so toll, die Sonne hat geschienen, jeder hat ein bisschen was zu Essen und zu Trinken mitgebracht. Es hat einfach Spaß gemacht", erzählt eine Nachbarin. Eine andere Nachbarin ergänzt: "Es schweißt uns Nachbarn auch nochmal zusammen. Wir haben uns alle nochmal besser kennengelernt. Zum anderen ist es auch ein Statement: Stopp! Langsam! Haltet euch an die 30 Kilometer pro Stunde und brettert hier nicht durch."

Aufsteller zeigen zum Teil ihre Wirkung

Die Schilder zeigen zum Teil schon ihre Wirkung. Viele Autofahrer gehen runter vom Gas, wenn sie die lustigen, bunten Kinderfiguren am Straßenrand stehen sehen. Auch weil sie ein absoluter Hingucker sind: "Wir sind schon oft auf die Aufsteller angesprochen worden, wie toll die sind und wo wir die gekauft haben. Alles in allem ist es eine tolle Aktion und ich glaube schon, dass es wenigstens ein bisschen was bringt", erzählt eine Nachbarin.

Familien enttäuscht von Gemeinde

Bis auf ein blinkendes Tempo-Schild und eine Zone, in der 30 km/h gelten, hat die Gemeinde noch nichts unternommen. Die Familien fühlen sich im Stich gelassen. Sie fordern einen Kreisel, kleine Verkehrsinseln und eine Erhöhung der Bürgersteige. Angeblich habe die Gemeinde mittlerweile dementsprechende Lösungsansätze erarbeitet, die sie einigen Monaten in einer Versammlung vorstellen wollen.

Weitere Figuren beauftragt

Bis dahin basteln Jo und andere Kinder noch weitere Aufsteller. Die Familien erhalten mittlerweile Aufträge: Unter anderem soll eine Straße an der Schule sicherer gemacht werden. Weitere Bestellungen nehmen die Familien aber gerne an, sagen sie: "Wir haben ja jetzt die Erfahrung und wir können natürlich gerne helfen. Denn ich denke, dass das nicht nur in unserem Ort ein Thema ist."