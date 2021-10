Bunte Chips aus Franken: Den Lieblingssnack selbst produzieren

Es war die Liebe zu dem salzigen Snack, die Birgit und Heiko Bernreuther im Frühjahr zu Chipsproduzenten werden ließ. Aber nicht irgendwelche Chips, denn auf dem Hof der Bernreuthers in Dürrenmungenau im Landkreis Roth werden bunte Kartoffeln angebaut. Also sind auch ihre Chips rot, blau und gelb.

Vom Feld in die Tüte in unter einem Monat

Nur wenige Wochen dauert es von der Ernte bis zu den Chips in der Tüte. Ende September wurden die Kartoffeln geerntet. Das Ergebnis sind viele Tonnen der blauen und roten Exemplare. In große Holzkisten gelagert, geht es für sie in die Halle weiter zum Sortieren.

Nur die besten Kartoffeln werden zum Snack

Normalerweise werden für Chips spezielle Chipskartoffeln angebaut. Für die bunte Variante der Bernreuthers werden Speisekartoffeln verwendet. Diese haben einen niedrigeren Stärkegehalt als die extra gezüchteten Chipskartoffeln. Birgit und ihr Mann Heiko Bernreuther sortieren die Kartoffeln, bevor sie in die Tüte kommen. Aufgesprungene und beschädigte Kartoffeln sowie Kartoffeln mit Wurm werden zu Viehfutter. Knubbelige Exemplare werden überprüft, ob sie innen hohl sind.

Ein Jungunternehmen produziert die Bernreuther-Chips

Zunächst boten die Bernreuthers ihre Chips frisch zubereitet auf Märkten, vor allem Weihnachtsmärkten an. Das kam gut an. Lange suchte das Paar nach einem Produzenten, der ihre Kartoffelchips quasi haltbar macht, um sie in Tüten packen zu können. Im Frühjahr fanden sie ein junges Unternehmen, das diese Arbeit übernimmt. Hier werden die Kartoffeln unter Vakuum frittiert. Das heißt, es sind weniger Fett und Zusatzstoffe nötig.

"Deswegen schmeckt man auch den Unterschied zwischen roten, blauen und gelben Kartoffeln, weil jede Kartoffel auch ihren Eigengeschmack hat." Heiko Bernreuther, Kartoffelbauer Dürrenmungenau

Bunte Chips in ganz Franken erhältlich

Mit der aktuellen Ernte haben die Bernreuthers bereits die dritte Runde Chips produziert. Verteilt werden die Tüten in Hof- und Bauernläden in ganz Franken und weiteren Teilen Bayerns. Und die Kundenakquise läuft weiter, denn die Nachfrage ist groß, bestätigt Birgit Bernreuther.