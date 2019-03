Bunte Bonbonwelt in Augsburg

Ein Guatsle - darunter versteht man im Schwäbischen ein Stück Weihnachtsgebäck ebenso wie eine andere Süßigkeit. Vor allem ist ein Guatsle, oder ein Guzzi, wie Kinder sagen, ein Bonbon aus gekochtem Zucker. In Augsburg soll bereits im 16. Jahrhundert eine Zuckerraffinerie gegründet worden sein. Und in deren Tradition steht heute eine junge Frau, die aus ihrem Hobby einen Beruf gemacht hat.

Von der Kauffrau zur Bonbonmacherin

Christina Ullmann ist 37 Jahre alt und hat eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Ihre Berufung fand sie allerdings auf einem anderen Gebiet: Seit rund sieben Jahren ist sie als Guatslemacherin tätig. Zusammen mit ihrem Mann Werner betreibt sie den Bonbonladen „Guzzie“ in Augsburg.

Wer die beiden besucht, taucht in eine Welt der Farben und Aromen ein. Ein Duft von Zitrone liegt in der Luft. Hinter einer Theke mit einer Glaswand steht ein riesiger Kupfertopf, in dem eine süße Masse vor sich hin blubbert.

Aus Zuckerwürsten werden Gaumenkitzler

Der kochende Zucker wird auf vorgewärmte, eingefettete Steinplatten gegossen und dann glatt gestrichen. Christina Ullmann gibt je nach Wunsch Lebensmittelfarben dazu, so dass der typische Bonbon-Look entsteht.

Aus den verschiedenfarbigen Zuckerpaketen werden mehrere Quader geknetet und übereinandergelegt. Je nachdem, wie hier die Farben kombiniert werden, sieht später das Muster im Guatsle aus. Dann geht es weiter zur Stanzmaschine. Über eine Kurbel wird sie betrieben, vorne kommt eine fingerdicke Zuckerwurst rein, hinten purzeln daumennagelgroße Bonbons raus - blau-lila-gestreifte Gaumenkitzler.